El nuevo ministro de Desarrollo Social de la provincia, Mario Mimessi, se reunió ayer con los secretarios de su cartera para diagramar los objetivos a desarrollar en el corto y mediano plazo. Según se informó después, el principal objetivo es reforzar la asistencia a grupos vulnerables, la protección de la institución familiar, el trabajo con las comunidades originarias y articular acciones con organismos con el fin de brindar respuestas eficaces a las problemáticas sociales, particularmente en situaciones críticas.

La cartera de Mimessi no tuvo modificaciones en su organigrama y mantiene en funciones a las y los responsables de las cuatro secretarías que conforman el área: Josefina Nallar, en Fortalecimiento Socio Comunitario; Carina Iradi, en Primera Infancia, Niñez y Familia; Luis Gómez Almarás, en Asuntos Indígenas, y Jorgelina Sosa, en Políticas Sociales. Además, tiene tres coordinaciones, a cargo de Ivana Rosa Aguilar, Dolores Montarce y Ricardo Strizich, y la titular del SAF Andrea Fiori.

Durante la reunión se informaron detalles del trabajo que cada Secretaría viene realizando en las localidades del interior y se proyectaron tareas propias de la época estival en regiones como el norte provincial. En ese sentido, el equipo ministerial evaluó las fortalezas y debilidades a afrontar en momentos de crisis. Mimessi, que viene de dejar la intendencia de Tartagal (en el departamento San Martín), aseguró que "la respuesta debe ser inmediata porque estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros hermanos originarios o de una familia que necesita que estemos presentes como Estado".

Mimessi con el equipo de secretarios, secretarias y coordinadores.

“Conozco porque soy del norte y sé cómo ha trabajado este gobierno en diálogo con los intendentes y quiero mantener esa línea de acción que tiene nuestro gobernador Gustavo Sáenz de trabajar en equipo, de hacerlo en terreno y de conocer de boca de los salteños cuales son las necesidades inmediatas”, destacó. El ministro instó a los funcionarios y funcionarias de su cartera a trabajar coordinadamente "para que los salteños sepan que somos un equipo y que estamos dispuestos a recorrer los 60 municipios, estando siempre cerca de la gente".

El lunes último juraron los secretarios y secretarias de Desarrollo Social y en diálogo con los medios Mimessi dijo estar agradecido con el gobernador "por depositar en mi persona la confianza para una cartera tan sensible e importante como la de Desarrollo Social". Mimessi también fue concejal de Tartagal en el período 2013-2017, continuó su carrera política siendo diputado provincial por el departamento San Martín, de 2017 a 2019. Y luego fue intendente de Tartagal, de 2019 a 2023.

Sin embargo, a pocos días de asumir la intendencia, el departamento San Martín, y Orán y Rivadavia, fueron declarados en emergencia sociosanitaria, debido a la muerte de seis niños por desnutrición y el agravamiento de la salud de al menos otros diez menores de edad en situación de riesgo. En mayo de este año, el gobernador firmó una nueva prórroga por a esa emergencia, por 180 días.

Ante la ya histórica situación crítica de la provincia, que se padece mayormente en el norte, Mimessi se refirió al escenario nacional con un presidente que ya dispuso medidas de achicamiento del gasto público: "Lo último que se puede tener en vista a la hora de reducir es la quita del gasto relacionado a la asistencia social", dijo. E insistió en que no cree que un gobierno, sea nacional, provincial o municipal, "deba achicar el gasto en un ministerio que tiene que asistir a la gente".

No obstante, entre las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, se conoció la reducción en los Aportes de Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Estos fondos están establecidos en el artículo 5 de la Ley nacional 23.548. Allí se consigna que están destinados a atender "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" de los gobiernos provinciales y es el Ministerio del Interior el encargado de su asignación. Sin embargo, desde su creación en 1988, la distribución de esta "caja" tuvo una impronta discrecional y política.

Una de las emergencias atendidas bajo este concepto fue durante la pandemia de la covid-19; solo entre marzo de 2020 y abril de 2021, Salta recibió $2.612.000.000 no reembolsables. En ese momento, el área de Desarrollo Social fue una de las beneficiadas, y hubo un acompañamiento más permanente a comedores y merenderos de todo el territorio provincial. Salta tenía 177 comedores y merenderos asistidos a través del “Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, convirtiéndose en la sexta provincia con mayor acompañamiento estatal.

Mimessi reiteró que trabajará en los 60 municipios que conforman la provincia, entendiendo que hay necesidades en los distintos departamentos. En ese sentido, dijo que "no solamente se abordará el desarrollo social en lo que tiene que ver a la asistencia crítica o el acompañamiento alimentario, sino también en el desarrollo de proyectos". A modo de ejemplo, citó el trabajo en el marco del programa nacional de Proyectos de Integración Socio Urbana, que permitió la garantía de la infraestructura y el acceso a servicios básicos para las familias que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). No obstante, el gobierno de Javier Milei anunció ayer también que se eliminarán las licitaciones de la obra pública y se suspenderá la ejecución de las obras ya licitadas que aún no arrancaron.

Lo que dejó Vargas

La ex ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas (ahora al frente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia), presentó un balance de gestión de la cartera en sus últimos días al frente del área. Allí indicó que durante su gestión se impulsaron políticas públicas de protección a los sectores vulnerables, con acciones de contención, programas alimentarios, capacitación, inclusión laboral, fortalecimiento del empleo, entrega de herramientas. También, integración y mejoramiento socio urbano; cuidados para las infancias, adolescencias; desarrollo comunitario y acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad social y emergencias climáticas; junto al acompañamiento y protección a las comunidades indígenas.

“Destaco muchísimo el trabajo en territorio, esa posibilidad de mejorar la calidad de vida a los salteños. Cada uno de los secretarios y sus equipos estuvieron siempre cerca de los ciudadanos, atendiendo sus necesidades, dando respuestas, tal como nos indicó el gobernador Gustavo Sáenz”, dijo Vargas.

Entre las más importantes y significativas que articuló su área, señaló precisamente las obras en los barrios que integran el Renabap, con una inversión de más de $4.300.000 000, y se impulsó la transformación de distintos barrios, mediante la colocación de red de agua, cloaca y electricidad, conexiones domiciliaria e instalación intra lote, redes peatonales, redes viales, desagües pluviales, alumbrado público, espacios públicos, pozos de agua, entre otras. “Esto fue algo sumamente valioso, poder devolverles la dignidad a las personas con obras tan esperadas por años", subrayó la ex ministra, agradeciendo la articulación con la Nación, el Instituto Provincial de la Vivienda y vecinos y vecinas.