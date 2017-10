A siete días de las elecciones, Cristina Kirchner encabezará hoy en la cancha de Racing, en Avellaneda, el acto central de su campaña, en conmemoración del Día de la Lealtad. En Unidad Ciudadana esperan un acto multitudinario, que sume la militancia peronista a los partidos transversales del kirchnerismo y la adhesión independiente a la candidatura de la ex presidenta. En el spot de la convocatoria, CFK adelantó el tono del encuentro: “Queremos decirle a Macri que no aceptamos ni su ajuste, ni sus tarifazos, ni su deuda, ni su flexibilización laboral y mucho menos aún su desprecio por la vida, la seguridad y los derechos de los argentinos y las argentinas”, señaló.

Las puertas del estadio se abrirán al mediodía, con la idea de iniciar el acto a las 14. El discurso de la ex presidenta está pautado para las 16.30.

Los organizadores prevén que la cancha Juan Domingo Perón reciba entre 50 y 60 mil personas, y que mucha gente quede afuera, una vez que se colme su capacidad.

La mayoría de las encuestas ubican a la lista de Cambiemos algunos puntos por encima de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. El armado del acto apunta reajustar el perfil de la campaña, en principio, con una apelación más marcada al voto peronista. Por ejemplo, en la invitación al acto, la ex presidenta remarca que será un festejo del Día de la Lealtad. A tono con el recuerdo de la gesta fundacional del movimiento justicialista, se asegura que el acto no les quitará visibilidad a las organizaciones políticas, sociales y sindicales del arco peronista-kirchnerista, y que los intendentes del PJ no estarán opacados como en el lanzamiento de la campaña, cuando fueron relegados a la tribuna.

De todas maneras, en Unidad Ciudadana aspiran a que junto a las agrupaciones se acerquen al estadio muchas familias, aprovechando el feriado. “Me encantaría que nos acompañaras con quien quisieras venir, con tu familia, tus amigos, a pasar el día y a compartir”, invita CFK en el spot.

La candidata de Unidad Ciudadana dio el sábado un reportaje al diario La Capital, de Mar del Plata. Allí advirtió que “la transparencia de los comicios no está garantizada”, porque en las PASO hubo “una violación de las reglas electorales”. “Solicitamos a la Justicia Electoral una serie de medidas como auditar el software y que fuera separada Gendarmería de la custodia de los comicios”, explicó. “Ninguna de estas demandas fue contestada. Más allá de que uno sea candidata o más allá de que uno participe de la fuerza que resultó ganadora en las PASO, lo que pasó y lo que está pasando no es una cosa que debería preocuparnos sólo a los candidatos, debería preocuparle a toda la sociedad.”