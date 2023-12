Jennifer Hermoso, campeona con la Selección Española en el Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, fue elegida la segunda mujer más influyente del mundo en el ranking del diario Financial Times. Hermoso no solo dejó una huella en el fútbol español, sino que se convirtió en referente contra el machismo en el deporte tras la polémica por el beso no consentido del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales en la ceremonia de premiación.

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", dijo entonces la deportista de 33 años en un comunicado donde expuso a Rubiales quien había dicho que el beso había sido consentido.



"Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Señor Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido", aclaró la número 10, y agregó que la situación le provocó "un shock por el contexto de celebración", y que con el paso del tiempo sintió la necesidad de denunciarlo. Rubiales finalmente debió renunciar a la RFEF y fue suspendido por FIFA por tres años.

Hermoso quedó en segundo lugar del ranking del Financial Times detrás de Mira Murati, ingeniera y directora de tecnología de la empresa OpenAI, propiedad del empresario Elon Musk y creadora del Chat GPT que revolucionó el mundo de la inteligencia artificial (IA). También forma parte también de las 100 mujeres más influyentes de España de la revista Forbes.



“Jugar contra Jenni es una prueba que esperas como futbolista profesional. Puede hacer lo que quiera con el balón, como demostró este verano en el Mundial femenino. Fue fundamental para el éxito de España, que ganó la Copa por primera vez”, expresaba la que fuera rival de la española en la final de Sídney”, comentó Leah Williamson, capitana de la selección inglesa femenina, según consignó el diario El País.

Sobre el escándalo por el abuso de Rubiales, Williamson destacó la forma en que Hermoso afrontó la situación: “Podría haberse detenido, restarle importancia al incidente y pasar del asunto para protegerse. En cambio, a pesar de la creciente atención de los medios, ella continuó haciendo lo que sabía que era correcto”.

Detrás de Hermoso, el podio lo completa la cantante estadounidense Beyoncé, que este año llevó adelante su extensa gira “Renaissance World Tour” por Europa y Norteamérica. En cuarto lugar está la actriz australiana y productora de Hollywood Margot Robbie, protagonista de una de las películas más taquilleras del año, "Barbie".



La lista completa de las 25 mujeres más influyentes de 2023

Mira Murati, ingeniera y jefa de tecnología de OpenAI Jennifer Hermoso, futbolista Beyoncé, cantante Margot Robbie, actriz y productora Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors Ursula vor den Leyen, presidenta de la Comisión Europea Carol Tomé, directora general de UPS Janet Truncale, próxima presidenta y CEO de EY Karin Keller-Sutter, política Lysa Dyson, científica Marie Claire-Daveau, directora de desarrollo sostenible de Kering Makiko Ono, CEO de Suntory Beverage & Food. Marina Silva, política y ecologista Phoebe Philo, diseñadora Olena Zelenska, guionista y primera dama de Ucrania Alia Bhatt, actriz Aespa, grupo musical Loya Shoneyin, poeta y novelista Barbara Kingsolver, novelista Narges Mohammadi, activista de derechos humanos y ganadora del Nobel de la Paz en 2023 Fran Drescher, actriz y directora de cine Coco Gauff, tenista Elizabet Maruma, abogada y líder de biodiversidad Katalin Karikó, bioquímica Chen Chien-Jou, activista

