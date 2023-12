María Eugenia Talerico, exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, apoyó las medidas de ajuste de Luis Caputo con un tuit que recuerda la manera en que el gobierno de 2015 a 2019 defendió las medidas restrictivas del propio Macri.

"Ahorremos energía. A compartir el alquiler. Pan y vino y que Dios cuide nuestra salud. Pasamos una pandemia y pasaremos el Rubicón", escribió en la red social la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los años de Macri, que además fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

Sus palabras parecían calcadas del "militar el ajuste de los tiempos de Cambiemos en el gobierno. De hecho, "a compartir el alquiler" remite a una expresión de 2018 del entonces legislador porteño Andy Freire. “Paso a listarte, primero el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto no usás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata”, propuso en un video para ahorrar costos. Bien podría reflotarse ante el shock de Javier Milei y su ministro Caputo.

Las críticas al tuit de Talerico derivaron un largo texto de disculpas en las red social. "Lamento si el tono jocoso de mi tweet afectó a muchos ciudadanos que están pasando momentos muy críticos. Entiendo que ante la magnitud de la crisis fue desacertado y pido disculpas", escribió.

Sostuvo que las ideas expuestas "fueron ejemplos de países donde no se alienta la costumbre del despilfarro y el consumo desmedido de sus sociedades", y estimó que hoy "tenemos que pagar" por las "distintas medidas" del kirchnerismo.

Insistió con que "nn muchos países aún con economías pujantes, con ingresos suficientes y sin el deterioro de Argentina", la gente comparte el alquiler, los autos "porque la nafta es carísima", andan bicicleta, "restringen la calefaccion y usan abrigo en su casa durante el invierno". Su disculpa es tan válida hoy como hace siete años.

La retórica de Talerico podría ser la de Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de Macri. En septiembre de 2017, época de "timbreos", tuiteó su foto junto a un hombre que sobrevivía con una parrilla en la puerta de su casa. Celebró que este "se gana una changa" y recibió críticas en las redes, tras lo cual borró el tuit.

Los "timbreos" deparaban sorpresas y tuits borrados, no solamente en el caso de Stanley a la hora de justificarla poda en los ingresos de los sectores más desposeídos. En abril de 2018, la diputada nacional Natalia Villa subió una foto con una anciana de 96 años que a esas trabajaba cosiendo camisas. "Ella sabe mejor que nadie la cultura del trabajo", escribió sobre alguien que, a esa edad, debería tener más de treinta años como jubilada.

Talerico, que no fue confirmada para el área de Migraciones por Milei, pasó a inscribirse en esa tradición, en la era de "las fuerzas del cielo". Se verá cómo sigue la justificación de la merma en los ingresos populares por parte de La Libertad Avanza y su socio del PRO, que tiene el know how en eso de vender las bondades de la miseria.

A Julio César se atribuye la frase alea iacta est ("la suerte está echada") al cruzar el Rubicón con sus tropas, que no eran fuerzas divinas, y se utiliza para referirse a una decisión extrema o mismo que la mención al río que desemboca en el Adriático. La sociedad argentina acumula varios cruces de Rubicón a puro guadañazo con medidas de esta índole desde el Rodrigazo de 1975, y una vez más prometen que "pasaremos el Rubicón". Cuestión de tener fe y que la falta de lo material no merme el alimento espiritual.