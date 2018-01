“Vos te sentaste a pensar. ¿Cómo no podés convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?”, arranca el video de Andy Freire, el actual legislador porteño de Cambiemos y autodenominado gurú del emprendedorismo. Allí dice saber cómo se puede aprovechar el verano y entre los consejos que brinda recomienda, por ejemplo, alquilar el jardín de tu casa. Claro, antes debes tener un jardín.

Freire saltó a la popularidad como un gurú de los emprendedores y eso le valió como suficiente antecedente para saltar a la política. Recaló en el macrismo y Horacio Rodríguez Larretea lo hizo su ministro de Modernización. Ahora, desde la terraza de la Legislatura, grabó un video con particulares consejos a la hora de emprender en verano.

La lista de Freire bien puede confundirse con una broma de mal gusto o más bien lo que se le puede ocurrir a alguien que está desesperado por el agobio de la crisis económica.

“Paso a listarte, primero el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto no usás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata”, resume Freire.

El final es a toda orquesta: “ ¿Qué estás esperando? Si no lo hacés es por que no querés”. O sea: el que no emprende es porque no quiere emprender. La forma de militar el ajuste por parte de Freire despertó críticas y burlas en las redes sociales.

