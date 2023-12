Este jueves la casa de subastas Sotheby's, con sede en Nueva York, subastó por una increíble suma millonaria seis camisetas de la selección argentina que usó Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022. El dinero tendrá como destino el Proyecto UNICAS, liderado por el Hospital Infantil Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona, "para cubrir las necesidades de niños que padecen enfermedades raras”, como ya lo había adelantado en sus redes sociales la "Pulga".

La seis casacas que el capitán de la Selección argentina usó para la conquista del Mundial Qatar 2022 fueron vendidas por unos 7.8 millones de dólares. Si hubiese superado los ocho millones, habría batido el récord de la colección deportiva más cara de la historia, título que ostenta una camiseta que Michael Jordan vistió en el primer partido de la final de la NBA en 1998, en su famosa temporada "Last Dance", rematada en septiembre de 2022 por 10,1 millones de dólares.

"Estas camisetas usadas en partidos son artefactos del legado de Messi. Simbolizan la culminación de una carrera llena de trabajo duro y una pasión eterna por el deporte rey. El viaje de Messi a la Copa Mundial 2022 fue algo más que ganar; se trataba de inspirar a generaciones de futbolistas y aficionados. En los años venideros, estas camisetas servirán como recordatorio de la grandeza de Messi y la huella indeleble que dejó en el mundo del fútbol. Usados durante la primera mitad de cada partido respectivo, son símbolos de triunfo y perseverancia”, señala en su página web la casa de subastas Sotheby.

Las prendas que utilizó Lionel Messi, y que fueron vendidas a un comprador que todavía no se dio a conocer, fueron las que el astro rosarino usó en los partidos contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia e, incluso, en la mítica final contra Francia. La única que quedó afuera de este evento fue la alternativa de color violeta, correspondiente al partido que Argentina le ganó por 2-0 a Polonia, por la tercera fecha de la etapa de grupos. Todas las camisetas del rosarino cuentan con detalles de autenticidad que certifican su uso en los partidos de la selección argentina en dicho certamen.

Messi, ternado en los premios The Best

La FIFA confirmó a Lionel Messi entre los tres finalistas para el galardón al Mejor Jugador del año, que se entregará el próximo 15 de enero en Londres. El delantero Julián Álvarez, el otro argentino que estaba nominado, quedó afuera de la terna final. Messi irá por su tercer premio The Best, luego de ganar las ediciones de 2019 y 2022, aunque en esta ocasión no parte como favorito.