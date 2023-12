El protocolo para el "mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo ruido en las redes sociales y dirigentes de todo el arco político no tardaron en manifestarse a favor y en contra de las medidas.

Unos de los primeros sectores en responder fueron los de Izquierda, que convocaron a una conferencia de prensa en la cual rechazaron las afirmaciones de Bullrich y ratificaron la movilización prevista para el 20 de diciembre.

"El complemento del plan de guerra contra el pueblo anunciado por Caputo son las amenazas de Bullrich. La ministra no tiene ningún instrumento legal para poder llevar adelante estas medidas. En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional", explicó el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano.

En ese sentido, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni reiteró que "Bullrich vino a amenazar a aquellos que lógicamente van a protestar y que no van a aceptar tener una Navidad sin un plato de comida. Esto no va a tener éxito, no va a poder frenar la bronca popular en las calles. Nosotros siempre nos hemos movilizado pacíficamente".

Quierenes también expresaron su rechazo a las medidas anunciadas fueron Nicolás del Caño y Myriam Bregman, a través de las redes sociales

La exdiputada Victoria Donda fue otra de las voces que repudió las medidas y citó un artículo de Página|12 para tildarla de "vende humo".

En tanto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que existe una serie de estándares interamericanos en materia de protesta social que tienen jerarquía constitucional. "Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)", dijo el letrado, entre otros puntos.

