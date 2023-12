Los representantes argentinos en el Parlasur electos en octubre se integran en estos días al cuerpo legislativo. Entre ellos, varios bonaerenses, con distintos perfiles y trayectorias, podrían ocupar lugares importantes.

La lista incluye al ex director de Vialidad Nacional y varias veces intendente de Cañuelas Gustavo “el Flaco” Arrieta; la exdirectora del INADI y diputada nacional mandato cumplido oriunda de Avellaneda Victoria Donda; el diputado nacional navarrense, vinculado a la línea radical de Martín Lousteau, Álvaro de Lamadrid; la referente libertaria de Almirante Brown, Miriam Niveyro; y el director de una escuela privada de Ituzaingó, Patricio Villegas.

Esta semana, mientras el gobierno libertario acelera en la implementación de su plan económico, base en su proyecto de gestión, el parlamento regional empieza a discutir cuestiones centrales para su funcionamiento inmediato. En ese lugar también pone la atención el libertarismo, que en modo "vamos por todo" quiere sentar a uno de los suyos en la presidencia.

Negociaciones

A pesar de esas intenciones, el bloque de representantes de La Libertad Avanza parece correr la misma suerte que los espacios legislativos del Congreso nacional y la Legisaltura bonaerense. Según pudo saber Buenos Aires/12, de no mediar una solución, el espacio también se fragmentará en el paramento regional.

Fuentes cercanas al bloque de Unión por la Patria, que conduce Franco Metaza y cuenta con figuras de vasta experiencia política como el ex gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el ex presidente de la Comisión Cascos Blancos, Gabriel Fuks; y el ex secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Mariano Fernández; sostienen que mantienen la voluntad de alcanzar un acuerdo amplio con las otras minorías para llevar candidaturas unificadas para los cargos que le tocarán ocupar a los representantes argentinos, entre ellos, la presidencia del cuerpo. El problema, afirman, no es falta de voluntad. "El problema es que no hay interlocutor", aseguran.



Las provincias de la zona centro del país impulsan la candidatura de Rodolfo Eiben, el titular del Partido Demócrata de Córdoba. Eiben, que se presenta como lobbista, es un abogado, militante de la dolarización, y con fuertes vínculos con el aparato productivo de su provincia.

Otro sector responde directamente a la canciller, Diana Mondino, que hasta hace unos días impulsaba al salteño Alfredo Olmedo. Caída esa candidatura, por los cuestionamientos de sus propios compañeros de bloque, Mondino patrocina ahora al oriundo de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Patricio Villegas.

Consultado por Buenos Aires/12, Villegas habló de la existencia de un acuerdo entre fuerzas para promover un candidato único, de su propio sector, aunque no reveló el nombre.

Sin embargo, las palabras de Villegas, abogado de 63 años de edad, con extensa trayectoria en la educación privada, tanto en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPBA) y la Junta Nacional de Educación Privada (JEP), fueron desmentidas por parlamentarios de UxP.

“En los hechos, no funcionan como un bloque sino como dos o tres”, afirma un parlamentario justicialista. De manera que, de no recomponer primero los libertarios su situación interna y negociar para acordar luego, lo más probable es que cada bloque lleve sus candidatos y prevalezca la mayoría peronista.

A diferencia de lo que ocurrió a la hora de elegir autoridades en el legislativo nacional, las autoridades del Parlasur no integran la línea de sucesión presidencial, de manera que no hay motivos institucionales ni políticos para ceder la presidencia a la segunda minoría, que cuenta, por ahora, con el apoyo del único parlamentario del cordobesismo.

Quién es quién

Gustavo Arrieta cuenta en su trayectoria con un activo difícil de igualar. En 2007 rompió la hegemonia radial en Cañuelas, que databa del retorno de la democracia. Desde entonces, él y su compañera, Marisa Fassi, se han alternado en el gobierno local, siempre con grandes porcentajes de votos. En 2019, Arrieta fue convocado por el ministro de Obras Públicas de la nación, Gabriel Katopodis, para hacerse cargo de Vialidad Nacional. En octubre pasado, Fassi fue reelecta por un contundente 43 a 28. El año pasado, el histórico mercado de hacienda de Liniers se mudó a Cañuelas. Representa una de las mayores inversiones privadas de los últimos años.

Victoria Donda nació en cautiverio, en la ESMA, y fue criada por sus apropiadores, a quienes denunció penalmente, tras hacerse análisis en abuelas y conocer su verdadera identidad. Militó en derechos humanos y en comedores populares de la zona de Dock Sud, en Avellaneda, donde se crió. Ingresó como diputada nacional por primera vez en 2007. En 2011 rompió con el kirchnerismo para integrarse al Frente Amplio Progresista, que lideraba el rosarino Hermes Binner. En 2019 volvió al Frente de Todos.

Julio Serna es de Lanús y fue uno de los hombres de confianza de Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja en el armado político de la provincia de Buenos Aires. El candidato neuquino Carlos Eguía fue uno de los que lo sindicó como "cajero" de Javier Milei.

Patricio Villegas es director del colegio de monjas Madre Sofía Bunge de Ituzaingó y llegó a la lista de la mano de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel. El ex apoderado de la fuerza en ese distrito, Osvaldo Marasco, sostiene que "nunca militó con nosotros, acá no lo conocemos".

Miriam Niveyro es de Almiante Brown, donde tiene un profuso pasado político. Se referenció sucesivamente en Jorge Macri, Emilio Monzó y, finalmente, en Milei.

Alvaro Lamadrid es un abogado radical, de 50 años, oriundo de Navarro. Responde a Martín Lousteau, por quien ingresó como diputado, cuando este asumió su actual banca de senador.

Funcionamiento

La delegación argentina se compone de 43 parlamentarios y es la segunda más nutrida, detrás de la de Brasil (75) y por delante de las de Venezuela (33), Paraguay (18) y Uruguay (18). El 22 de octubre pasado, se eligieron representantes del país, a través de una lista nacional, y uno por cada jurisdicción subnacional, en este caso las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

Como esa elección fue la más favorable al peronismo, que se impuso sobre LLA por 37 a 30, este bloque será el mayoritario dentro de la representación nacional. Contará con 21 bancas, seguido por LLA con 14, JxC con 7 y una para el schiarettismo.

Cada delegación debe elegir, en primer lugar y por mayoría simple, un vicepresidente, que se integra a la conducción del cuerpo parlamentario, y un jefe de delegación. La tradición indica que los vicepresidentes rotan cada año en el cargo de presidente en ejercicio. Este año, le tocará a quien sea designado como vicepresidente por Argentina.

Esto, además de la presidencia de las comisiones y espacios estratégicos como el Observatorio de la Democracia y el Eurolat, es lo que debe definirse antes del próximo lunes 18, cuando se realice la sesión preparatoria.