El reconocido abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra cuestionó con firmeza este jueves por AM750 el mega DNU firmado por Javier Milei y aseguró que “es un atentado contra el sistema democrático”.



El especialista aseguró que esto se debe a que la normativa “lleva adelante la autoatribución de la suma del poder público, prohibida por la Constitución desde 1853”.

Ferreyra señaló que se viola la cláusula del Artículo 36, que dice que “atentará contra el orden constitucional y el sistema democrático un acto de fuerza”. “Esto es un acto de fuerza contra el orden institucional”, advirtió. Además, dijo que esto es así porque “se atribuye la suma del poder público e incurre en la legislación, que es un capítulo exclusivamente reservado al Congreso de la Nación”.

Por eso, aseguró: “Para mí no es técnicamente un golpe de Estado, sino es un atentado contra el orden institucional y el sistema democrático. Porque usa el método democrático”.

“Estamos viendo cómo a través del método democrático se está intentando enterrar la democracia constitucional inaugurada por Alfonsín. Claro que es muy grave”, añadió.

Sobre la judicialización del DNU, vaticinó: “La pregunta es si se va a impugnar artículo por artículo, si la CGT va a ir por su lado, los asociados a la prepaga por otro, los del trismo, los del deporte”.

“Al no haber centralización, Argentina es un país muy particular, porque no hay un solo órgano encargado de la constitucionalidad. Acá va a ser la Corte Suprema, pero cuando llegue. Yo no sé cómo va a ser la impugnación”, añadió. +

Y finalizó: “El per saltum se produce una vez que uno tiene una resolución en primera instancia y se apela a la Corte Suprema. La Corte es un organismo sin plazos. Yo lo conversé con Alberto Fernández”.