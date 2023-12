Trabajadores ferroviarios protagonizaron esta tarde una protesta en el hall de la estación Constitución en rechazo a una eventual privatización, avalada tras el DNU del gobierno de Javier Milei.

"Los trenes no se venden" y "La Patria no se venden" fueron las consignas, a las que se sumaron usuarios del Ferrocarril Roca. Los empleados manifestaron que la protesta no alteraba el normal funcionamiento del servicio. Otro canto fue "¡El que no salta votó a Milei!"

Los ferroviarios advirtieron que una eventual privatización del servicio llevaría la situación a los años 90, con despidos y probable cierre de ramales. A lo que se sumaría un fenomenal encarecimiento del boleto a través de la quita de subsidios. El pasaje podría llegar a costar 800 pesos.

Sin Tren Patagónico

La protesta se dio al mismo que se suspendió de manera imprevista el servicio del Tren Patagónico que une Viedma, la capital de Río Negro, con San Carlos de Bariloche. Los turistas que habían sacado sus pasajes no podrán viajar durante la temporada de verano 2024.

Este servicio ferroviario con fines turísticos es muy requerido y cada vez que salen a la venta los pasajes suelen agostarse en muy poco tiempo.

Ahora, en la previa de las vacaciones estivales en la Argentina, el tren acaba de ser suspendido entre el 5 de enero y hasta el 31 de marzo.

"La Provincia no dispone de los fondos suficientes para prestar el servicio en medio de la crisis económica nacional. Los costos de funcionamiento del tren están atados al valor del dólar. En esa moneda extranjera se cubren los gastos de repuestos y materiales de vía, incluso algunos trabajos de mano de obra son en dólares", aseguró Roberto López, el presidente del Tren Patagónico.