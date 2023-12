Organizaciones sindicales y sociales protagonizaron ayer una nueva jornada de protestas en el microcentro porteño en rechazo al ajuste y al mega-decreto con el que el gobierno de Javier Milei pretende desguazar el Estado y arrasar derechos. “Ni siquiera en la época de la dictadura militar se intentó llegar tan lejos”, alertó el diputado Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, para quien “el decreto se discute en el Congreso o no va a existir”. “Es una bomba neutrónica que quiere arrasar con la Argentina, con las instituciones de la República, con todos los derechos que a lo largo de años hemos sido capaces de construir”, señaló Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma. Tanto las dos CTA como la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP) y las organizaciones alineadas con los partidos de izquierda confirmaron que marcharán el próximo miércoles a Tribunales junto a la CGT.

Diversas agrupaciones nucleadas en las dos CTA se concentraron al mediodía en inmediaciones del Obelisco, donde hicieron asambleas y ollas populares “para rechazar el brutal ajuste y atentado a la democracia que lleva adelante el gobierno de Milei”, explicó Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP.











Organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera y el Frente de Lucha Piquetero protestaron por su parte frente al ministerio de Capital Humano, donde fueron recibidos por funcionarios de la cartera. “La reunión en sí misma fue buena porque nos recibieron, pero nos dijeron que no tienen un kilo de comida para darle a la gente que está hambrienta en los barrios. Esta es una mala señal del gobierno”, dijo Eduardo Belliboni de UP. “Acá parece que nadie tiene un peso o perdieron la billetera”, añadió.



También la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la sede de la Jefatura de Gabinete, donde se manifestó en “rechazo al ajuste y el mega-decreto”. “Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, exclamó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. “Son tiempos de derribar algunos mitos. Plata hay, lo que pasa es que la tienen los que siempre la tuvieron y quieren acaparar más. Basta con analizar los balances de las grandes empresas para saber que son los únicos que incrementaron sus ganancias hasta triplicando la inflación”.



El gobierno implemento un burdo operativo judicial que incluyó policías pertrechados con cascos y escudos en el interior del edificio de la exSomisa.







Por su parte, trabajadores de Trenes Argentinos de la línea Roca se manifestaron en el hall central de la estación Constitución en contra de la privatización del ferrocarril. “Acá somos todos hijos de ferroviarios. No podemos dejar que esto se privatice otra vez. Ya lo hemos vivido esto”, dijo un empleado en diálogo con Crónica TV.



https://twitter.com/Red__Accion/status/1738274538264133901







CTAs y UTEP: Movilización, plenarios y asambleas



Las dos CTA y la UTEP ofrecieron luego una conferencia de prensa, en la que anunciaron la marcha junto a la CGT el miércoles y un plenario conjunto el jueves para consensuar los pasos siguientes. Yasky destacó el acompañamiento de la Corriente Sindical, empresarios pymes y cooperativistas, y explicó que “el motivo es muy claro: el DNU significa intentar desconocer que existe un Congreso de la Nación. Hay gente en la Casa Rosada, y este es un problema para la democracia, que piensa que en lugar de iniciar el mandato un presidente se inició el reinado de las fuerzas del Cielo”. El titular de la CTA-T recordó que “no estamos en una monarquía, el Congreso existe” y “el mandato de los diputados y senadores de las distintas fuerzas tiene tanta validez como el mandato del presidente”.



“Una vez que llegaste arriba por el voto popular no podés patear la escalera y gobernar por decreto. No podés amedrentar a los trabajadores y a las trabajadoras y mucho menos a los que dependen de un plan social con la amenaza de que se lo quitás si salen a protestar”, señaló. Y consideró que hasta el propio gobierno reconoce que “dentro de un mes o dos va a ser un infierno vivir en la Argentina para la gente que depende de una jubilación, de un salario” y “por eso el pueblo está en la calle, por eso los cacerolazos, por eso este plan de acción”. “Nosotros somos claros y transparentes. No nos van a amedrentar con la represión o con las fuerzas de seguridad. Este pueblo sufrió dictaduras y salió adelante. No les tenemos miedo y vamos a salir a la calle si la política es hambrear al pueblo”, remarcó.

Dina Sánchez, de UTEP, recordó el discurso de Milei prometiendo que “el ajuste lo va a pagar la casta” y lamentó que “la casta terminó siendo el pueblo”. Repudió las medidas económicas y también la puesta en escena de Bullrich, Pettovello & Cía. Para criminalizar la protesta social y amedrentar a los sectores más humildes para que no se movilicen. “Desde mi sector, como trabajadora de la economía popular, compañeras y compañeros, es un ataque directo y que tiene que ver con amenazarnos, con esto de que el que marcha no cobra, volviéndonos a vincular con los mal llamados planes sociales, tirando por la borda todo el trabajo que venimos haciendo miles de compañeros, pero fundamentalmente miles de mujeres, que llegamos con una historia a la economía popular”, destacó, y celebró la consolidación de un espacio de unidad amplio.

Godoy, por su parte, señaló que los anuncios de Economía más el DNU de Milei “violentan más de 300 leyes y derechos y arrasan con el Congreso de la Nación”. “Nos obligan a defender a los trabajadores y trabajadoras con un plan de lucha que tratará de avanzar con los mayores niveles de unidad posibles. En ese marco es que en el día de ayer hemos iniciado conversaciones con diputados y senadores y se extenderán con distintos bloques para reclamar que ambas cámaras rechacen el DNU”, explicó. El titular de la CTA-A contó que se avanza en la elaboración de presentaciones conjuntas ante la Justicia para impugnar la constitucionalidad del decreto y anunció para el próximo jueves “un plenario de delegados conjunto de nuestras organizaciones a las que invitaremos a otras organizaciones hermanas, tanto de movimientos sociales como sindicales como de pequeños y medianos empresarios y movimientos cooperativos”.