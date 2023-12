Cinco rehenes de Hamas fallecieron este sábado a causa de los bombardeos del Ejército israelí en la Franja de Gaza, según un comunicado del grupo islamista, mientras se espera el ingreso de más ayuda humanitaria y la protección a civiles tras la resolución que aprobó el viernes el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Como resultado de un bárbaro bombardeo sionista, se perdió el contacto con un grupo responsable de cinco prisioneros", afirmó en un comunicado Abu Ubeidade, el portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamas. "Suponemos que los rehenes murieron en uno de estos ataques israelíes en la Franja de Gaza", agregó la organización en su mensaje, en el que identificó por nombre a tres de los secuestrados: Haim Perry, Yoram Metzger y Amiram Cooper, de entre 80 y 84 años de edad, quienes aparecieron con vida en un vídeo publicado por Hamas a principios de semana.



"Tienen que liberarnos de aquí, no importa el costo. No queremos ser víctimas como resultado directo de los ataques aéreos militares de las FDI (las Fuerzas de Defensa de Israel)", imploraba uno de los ancianos en la filmación, en la que los tres estaban sentados uno al lado del otro mirando directamente a la cámara, con las cabezas rapadas, barbas largas y vistiendo remeras blancas. "Somos la generación que sentó las bases para la creación de Israel. No entendemos por qué nos abandonaron", añadió.

El recrudecimiento de la batalla

Mientras tanto, el Ejército israelí realizó una serie de ataques aéreos en el campo de refugiados de Al Bureij, situado en el centro de la Franja, y en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Entre los muertos de Al Bureij se encuentra una niña, mientras que en Jabalia decenas de civiles murieron por el ataque contra una vivienda. "Hemos estado librando feroces enfrentamientos armados desde el viernes con fuerzas enemigas que penetraron en la zona de Jabalia, utilizando lanzacohetes antitanque, bombas anti-persona, con lo que se mató e hirió a gran número de soldados sionistas", indicó el grupo islamista en un comunicado.

Las regiones orientales de Deir al Balah y el campo de refugiados de Nuseirat sufrieron ataques de artillería que provocaron la muerte y heridas a decenas de civiles. En Jan Yunis, un bastión de Hamas en el sur del territorio palestino, hubo ataques aéreos mientras los tanques continúan asediando la ciudad, lo que impidió que las ambulancias llegaran a los heridos y se dificultara la recuperación de los cadáveres. La Defensa Civil de Gaza informó en un comunicado la recuperación de decenas de cuerpos en descomposición de las calles de la ciudad de Beit Lahia, en el norte de Gaza, tras la retirada de los tanques y vehículos blindados israelíes. "La mayoría de los cuerpos recuperados fueron sometidos a ejecuciones y fueron mutilados por perros callejeros", aseguró Wafa.

El Ejército de Israel y el servicio de inteligencia interior del país, Shin Bet, señalaron en un comunicado conjunto que 200 milicianos de Hamas y la Yihad Islámica palestina fueron detenidos esta última semana en Gaza y trasladados a territorio israelí. Algunos de ellos se entregaron voluntariamente y fueron llevados a campos de interrogatorios, precisaron. De acuerdo con las estimaciones del Ejército, más de 700 milicianos fueron capturados y llevados a Israel desde el comienzo del conflicto bélico.



Por otra parte, las Fuerzas Armadas israelíes informaron en un escrito que abatieron al responsable de Hamas para el suministro, contrabando y fabricación de armamento de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, Hasán al Atrash, en un ataque aéreo en Rafah, ubicado en el extremo sur del enclave y limítrofe con Egipto. Además cinco militares israelíes murieron en las últimas horas, según un nuevo balance militar, que eleva a 144 los soldados israelíes fallecidos desde el inicio de la incursión en Gaza, el 27 de octubre.



Los muertos y la ayuda humanitaria

Según el último balance del Ministerio de Sanidad de Gaza, la cifra total de muertos subió a 20.258, a 53.688 los heridos y a cerca de 7.000 personas atrapadas bajo los escombros, en el marco de la campaña de bombardeos de Israel contra la Franja, en represalia por el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre que mató a alrededor de 1.200 personas y tomó 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.

La guerra produjo además 1,9 millones de desplazados en Gaza --el 85 por ciento de la población--, que viven una crisis humanitaria sin precedentes ante la escasez de agua potable, alimento, medicinas, electricidad y combustible, además del colapso de los hospitales y el brote de epidemias en pleno invierno. El responsable para Gaza de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Thomas White, lamentó que nada cambió desde la declaración del Consejo de Seguridad que instaba a la aceleración de la entrada de ayuda humanitaria y a la protección de los civiles. "La gente sigue siendo empujada alrededor de Gaza hacia un espacio cada vez más pequeño. La llegada de camiones de ayuda no va a resolver este problema por sí solo", declaró a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

"El modo en el que Israel está desarrollando su ofensiva está provocando enormes obstáculos para la distribución de ayuda humanitaria dentro de Gaza", expresó por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres. quien apuntó también que el desarrollo eficaz de las operaciones humanitarias en el territorio palestino necesita de seguridad, personal que pueda trabajar a salvo, capacidad logística y la reanudación de la actividad comercial.

Las negociaciones

Por otro lado, una delegación de la Yihad Islámica, encabezada por su secretario general, Ziad Najalah, abordará este domingo en El Cairo conversaciones para un posible intercambio de rehenes por presos con Israel, informó una fuente diplomática palestina a la agencia de noticias EFE. Najalah apuntó como condición que el canje sea de "todos para todos", es decir, que implique la liberación de todos los rehenes israelíes por todos los presos palestinos, además de poner fin permanente al ataque israelí contra Gaza, detalló la fuente.

Además de este encuentro que se realizará con el jefe del Servicio General de Inteligencia egipcio, el general Abás Kamel, existen preparativos por parte de Egipto como mediador para organizar una reunión tripartita que incluya también al jefe del ala política de Hamas, Ismail Haniye, aseguró la fuente. Haniye se reunió el pasado miércoles en la capital egipcia con el director de Inteligencia del país, con quien abordó varias propuestas de intercambio de prisioneros para alcanzar una segunda tregua temporal. No obstante, el grupo islamista rechazó el jueves cualquier canje de rehenes israelíes por presos palestinos si no va acompañado de un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza.