-Yo creo que la autodestrucción es de los grandes temas que no terminamos de hablar ni de creer. La pulsión de muerte fue de las ideas más rechazadas de Freud. Pero, para poder responderte eso y terminar la idea de la filosofía de la historia, es importante decir que el pasado no es una cosa estática. Tiene que ver con ciertos regímenes de historicidad. En la tradición se decía que el pasado explicaba cómo son las cosas correctamente. En la modernidad, el futurismo propone modelar el futuro. Cuando eso acaba, cuando acaba esta idea de la Historia con mayúscula, viene otro régimen, que es el nuestro, que se llama el presentismo. Significa que se habla del pasado, no como una alteridad, sino como una mercancía. Usamos el pasado de una manera conveniente. Es como una mercancía cualquiera con la que podamos traducir entonces una teoría un poco apócrifa y usarla.



Todos estos líderes, como cuando Trump dice "Make America great again", están haciendo eso. Vamos a tomar una teoría del pasado, pero pasada por esta lógica del presentismo. Esa banalidad del tratamiento de la historia y la falta de idea de futuro es lo que genera de posición suicida o una cosa media nihilista de decir 'si no hay perspectiva, por lo menos voy a sentir que algo gano o que le gano a alguien que me voy a vengar de alguien'. A mí se me ocurre que las afecciones políticas que están en juego tienen más que ver con eso, con alguien que pueda capitalizar mi resentimiento que con la cosa de la meritocracia.

"Esa banalidad del tratamiento de la historia y la falta de idea de futuro es lo que genera esta posición suicida".

El resentimiento, más que la construcción o la reparación del mundo. Porque es una cuestión mucho más compleja, con muchas con contradicciones, cosas que necesitan paciencia y tiempo. Pero parece que eso no vende políticamente. La apuesta es pensar cuáles debieran ser las narrativas de los líderes, las instituciones, nuestras prácticas, para desinflamar el resentimiento y apuntar a la complejidad. Porque cuando tú piensas en complejidad, tú puedes lograr entender también lo que el otro piensa. Puedes quitarle las malas intenciones. Ampliar la realidad y luego puedes intervenir de otros modos.

Yo creo que ahí, siempre, la responsabilidad es individual. Detrás del 'nosotros' no hay inteligencia, no hay responsabilidad. Hay que estar solo con otros, cada uno es responsable de sus palabras. La responsabilidad es individual, que es distinto el individualismo. Porque el individualismo también puede ser lo mismo que el colectivismo cuando es pensamiento es masa. Yo puedo creer que pienso por mi cuenta y, sin embargo, le estoy poniendo like a todos los que dicen una mentira.

El feminismo es el tema central del libro. Entre los seguidores de Javier Milei se viralizaron varios videos de jóvenes con consignas abiertamente machistas. A esto se le sumó una fuerte campaña en contra de las disidencias, la Educación Sexual Integral en las escuelas y la promesa de, otra vez, usar la motosierra con el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Me gustaría, por lo tanto, hacer eco de una pregunta que se abrió en el último newsletter del medio especializado Feminacida: ¿creés que el feminismo debe buscar la manera de convocar a los hombres?

-El 2018 fue un año inmenso para el feminismo, donde se puso en juego el hecho de decir que había una sociedad muy liberal, que el sexo está liberado, pero pareciera ser que de todas maneras el machismo tiene un montón de síntomas y un montón de expresiones. Entonces, por ejemplo, viene la pandemia y queda en evidencia que las grandes cuidadoras, quienes se quedaron sin trabajo mayormente, fueron las mujeres. Pese a todo lo que había pasado previamente. Estuvimos mucho hablando de disidencias sexuales, también de asuntos relacionados con la sexualidad, pero quizás había ciertas cosas que todavía que no cambiaron.

"Una cosa era modificar las leyes, tratar de profundizar la democracia, pero otra cosa era dejar a gente desterrada para siempre".

Existe también, quizá, y esta es la autocrítica, mucho más feminismo del que creemos, no solamente en la clave académica o juvenil. Es muy posible que haya mucho más feminismo, más silencioso, de mujeres grandes. Yo creo que la cosa del linchamiento fue muy feroz. Y ahí hay una autocrítica que hacer. Una cosa era modificar las leyes, tratar de profundizar la democracia, pero otra cosa era dejar a gente desterrada para siempre. Sin posibilidad de reivindicación. ¿Y quiénes capitalizaron ese resentimiento? Da la impresión de que fue este neofascismo.

Este año fui a Nueva York, que hubo un encuentro, y me pareció muy interesante de qué hablaban. El gran tema para los psicoanalistas de Estados Unidos son los tiroteos. Es el resentimiento masculino. Es el tema de los temas. Era muy terrible. Todo el tema era cómo efectivamente, si hay un modelo de resentimiento masculino, es el de estar dispuesto a morir con tal de vengarse. El modelo de estar dispuesto al suicidio con tal de vengarse. Es el de los pistoleros solitarios y los femicidas. Algo de eso se replica en la política. La fuerza del resentimiento es muy autodestructiva.

El feminismo va y viene. Nunca se acaba. El real pluralismo no es decir que son los que hablan inclusivo. Eso puede ser muy segregativo con la gente más grande, con personas que entienden el universalismo de otro modo. El pluralismo es mirar también todo lo que hay de vivificante, de solidaridades entre varones, mujeres, disidencias sexuales, eso ocurre todo el tiempo y eso es política. Y eso es lo mejor que tenemos. Yo no podría decirle al feminismo que haga algo que en realidad pasa todo el tiempo. Pero sí me opongo absolutamente a apropiarse de las teorías para vengarse, a los linchamientos. Me parece que todo eso es fascismo.

En el libro retomás un poco la idea lacaniana de que "la verdadera enfermedad mental es creerse un yo". Milei parece tomar esta idea y llevarla más allá: no solo se ahonda bajo la idea del 'yo', sino que aparece un 'yo mesiánico' que tiene una tarea encomendada por Dios. ¿Creés que acá hay una clave de lectura de síntoma de época o lo leés más como un dato de color aislado?

-Cuando un país elige a un presidente que escucha voces, acá no voy a arriesgar ningún diagnóstico, simplemente lo que puedo decir desde lejos es que pareciera ser que la psicosis, la locura, es el héroe de la época. Es muy grave. Retomo la pregunta anterior. Más que achacarle al feminismo que tiene que hacer algo por los hombres, creo que el resentimiento, el fascismo y la violencia son cosas que hay que pensar entre todos. Creo que lo que es inquietante es pensar que la psicosis es el modelo de la época. Se puede decir cualquier cosa y parece ser que no importa. No hay 'la verdad.

Y, cuando eso pasa, siempre es una alerta. Michaël Foessel, en su libro Recaídas, hace una investigación de la prensa de los años antes del fascismo en Europa y lo que encuentra es superinteresante. Desde todo el espectro político, desde la izquierda y la derecha, empieza a ver una crítica a la democracia. Decir que es débil, que es muy lenta, que no se hace cargo de la seguridad. Cuando eso pasa, y es algo que hoy en día pasa, y sobre todo que pasa en redes sociales, que crea una atmósfera de mucha presión, estamos empujando a los locos. A los que dicen 'sí, yo voy a hacer el cambio'. No se puede, porque el mundo es complejo. Los cambios requieren tiempo, muchas cabezas trabajando juntas y pensando. Pero lo que nosotros mismos hacemos cuando decimos 'este presidente o esta presidenta no hace nada', es decir que la democracia es lenta. Con eso, lo que hacemos es llamar a los locos. A los que sí se creen el rey.

Seguí leyendo: