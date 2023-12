La CGT presentó en el Poder Judicial un amparo para que se declare inconstitucional el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei el miércoles pasado y dio así el primer paso para alcanzar el objetivo planteado pocas horas después de conocerse el decreto, dejarlo sin efecto. Este martes se sumarán otros miles de pasos en la convocatoria que la central realizará junto a las dos CTA para concentrar al mediodía frente al Palacio de Tribunales.

La presentación judicial lleva las firmas de los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano e ingresó en el juzgado laboral número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet, según informó el diario Clarín. La central concentró la demanda en el título IV del mega DNU, el más extenso en el documento de 366 artículos, en el que se derogan artículos claves de leyes laborales e impacta, entre otras cosas, sobre las multas por no registro, el cálculo de indemnizaciones, la ampliación del período de prueba y la limitación y sanción por actividad sindical.

El juez Ramonet deberá definir en las próximas hora si hace lugar al planteo de la CGT, elaborado con la colaboración de los abogados constitucionalistas Pablo Topet y Alberto García Lema. El pedido presentado horas antes de lo que se espera sea una masiva concentración en la Plaza Lavalle eleva un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad del mega-decreto, solicita un recurso de amparo para la inmediata suspensión de las modificaciones hechas por Milei --pasando por encima de las atribuciones del Poder Legislativo-- y deja abierto el recurso para ir en per saltum a la Corte Suprema de Justicia.

La presentación de la CGT hecha ante el fuero laboral se diferencia del resto de las demandas colectivas contra el DNU, que ingresaron en los tribunales del fuero Contencioso Administrativo poniendo en cuestión la validez de la totalidad del DNU, como el presentado por la CTA Autónoma, el Observatorio de Derecho a la Ciudad y ATE hecha pocas horas después de conocerse el documento. Según explicaron desde la central gremial, la decisión de enfocar en el capítulo laboral tiene que ver con el campo de representación de la CGT.

"Nuestro objetivo es que no siga adelante el DNU"

Mientras continúa el trámite judicial contra el DNU y los gremios sindicales terminan de ajustar los preparativos para la movilización de mañana, para la que se solicitaron ciertas medidas de cuidado frente al protocolo "antipiquetes" de la ministra Patricia Bullrich; los dirigentes de la CGT continúa con la reuniones políticas para ampliar las posiciones contra el DNU en el Congreso.

La semana pasada, los representantes sindicales se reunieron con el bloque de Diputados de Unión por la Patria y esta tarde lo hacían con el bloque del Senado. Al arribar al Congreso, Daer sostuvo: "Nuestro objetivo es que no siga adelante el DNU. El movimiento obrero debe adecuar su estrategia y su táctica para ello".

Sobre el operativo de seguridad que desplegará mañana Bullrich con el comando conjunto de las fuerzas federales y bloqueos en los ingresos a la Ciudad, Daer descartó que existe "miedo" entre los gremios. "¿Miedo? ¡No! ¿Cómo va a tener miedo? No hay que comprarse el show. El argentino no está para esto, no está para tensiones", señaló.

En ese sentido, el triunviro también rechazó las provocaciones que el propio presidente mantiene desde las redes sociales para defender el ajuste económica y el avasallamiento sobre las leyes, ahora con una nueva consigna: "No la ven". "¿Quién no la ve? ¿La oposición? El Presidente salió con adjetivos. La Argentina no está para adjetivar ni para ironías", le apuntó.

La reunión entre los sindicalistas y los senadores de Unión por la Patria se realizó en las oficinas del interbloque, en el segundo piso del Palacio Legislativo. Además de Daer también participaron el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; el de UOCRA, Gerardo Martínez, y el de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.



En la Cámara se encontraban sólo 16 de los 33 senadores que conforman el interbloque, entre los que están su titular, José Mayans; la bonaerense Juliana Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

El jueves, en tanto, la CGT reunirá un Comité Central Confederal con el propósito de definir un plan de lucha en repudio al DNU, en el que también participarán las CTA. "No estamos pensando en un paro. El jueves va a haber un encuentro confederal de la CGT y ahí vamos a definir los pasos a seguir", indicó Yasky ante la prensa.