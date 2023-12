Cuatrocientos treinta brigadistas de Parques Nacionales pueden quedarse en la calle debido a la revisión de contratos estatales del DNU de Javier Milei. A pocos días de que empiece la "temporada de incendios" en el norte de la Patagonia y del comienzo de la temporada de verano, los trabajdores del sector alertan por la situación de acefalía en la que se encuentra el exministerio de Ambiente.

"No tenemos decisiones para la preparación de la temporada de verano que inicia, los parques nacionales son receptores de millones de turistas a nivel nacional e internacional y, con respecto a las emergencias e incendios, estamos en una situación en la que mañana se dispara un foco y los trabajadores que tienen que salir a cubrir están sin contrato", explicó Alejo Fardjoume, trabajador del Parque Nacional Lanín desde hace 19 años, en diálogo con AM750.

La normativa 70/2023, publicada el pasado 20 de diciembre, determinó que se prescindirá de quienes ingresaron a la administración pública en el corriente año. Esto impactará, en una primera lectura, a 60 contratos de brigadistas de incendios forestales que iniciaron su relación formal con el Estado en 2023. Sin embargo, el DNU establece que entrarán en revisión, por un período de tres meses, contratos con más de 20 años de antigüedad. El desenlace podría ser de 430 brigadistas en la calle.

"Lo que está en discusión es la totalidad de los brigadistas de incendios forestales a nivel nacional. Es así porque son todos contratados y pasan a revisión. Los contratos, al no tener autoridades en parques nacionales, caducan el próximo 31 de diciembre, el domingo que viene", advirtió Fardjoume en La Mañana.

El 10 de diciembre pasado, el exministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el expresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Federico Danilo Granato, presentaron su renuncia. A partir de entonces, no hubo nombramientos en esas áreas del Estado. Después del decretazo que revisa las contrataciones del Estado y sin nuevas autoridades, cientos de trabajadores quedarán a la deriva.

"Esto no quiere decir que no vayan a atender una emergencia, porque la verdad es que el profesionalismo y la dedicación de los combatientes de incendios forestales excede un contrato. Van a salir igual. Lo que digo es que no podemos abusar de eso", agregó Fardjoume, quien acusó al Gobierno nacional de "no entender la cosa pública".

"El martes 2 de enero todos los brigadistas van a ir a trabajar, todos los afectados por ese decreto, hasta que nos llegue una orden. Todos los trabajadores de Parques vamos a seguir ocupando, cubriendo y trabajando hasta que asuma alguna autoridad de Parques y podamos discutir mano a mano y hacerle entender lo que significa ser trabajador de Parques", enfatizó.



Por último, el trabajador del Parque Lanín dijo que se realizó una movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tras el recurso que presentó ante la Justicia para frenar el decreto y reveló que los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente en la casa central de Parques Nacionales de Buenos Aires y en las 50 áreas protegidas a nivel nacional.

"El combatiente de incendios tiene la tarea de apagar el incendio, pero la responsabilidad es de todos. No es sólo de ellos, esa es su tarea. Después hay una articulación de trabajo a nivel estatal que me parece que esta gente que está llegando no la entiende, que tiene que ver con muchísimas ramas de actividad para poder atender una emergencia", concluyó.