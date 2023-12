Detrás de todo gran equipo hay un gran grupo empresario. Y detrás de este, un Estado mucho más grande. La frase no es refrán pero no le faltará mucho para consolidarse como tal si continúa el reinado del Manchester City en el fútbol europeo y mundial, como sucedió en este 2023 que se va.

Habría que agregarle al dicho que muy por debajo del gran equipo, del gran grupo empresario (City Football Group) y del súper Estado que lo financia (Emiratos Árabes Unidos) hay varios clubes franquicia que sirven para llevar la marca por el planeta y triangular jugadores. Algunos son noticia por sus sorprendentes campañas como el afamado caso del Girona, dando pelea al Real Madrid en LaLiga de España, mientras que otros penan con decepciones o descensos mucho menos mencionados.

En esta nota, un repaso del 2023 que tuvieron los equipos que son propiedad del City Football Group y no poseen tanta llegada como los dirigidos por Pep Guardiola, a modo de pantallazo en tiempos de ofensiva sobre los clubes sociedades civiles sin fines de lucro.

En Sudamérica, para atrás

El Grupo City plantó bandera en el subcontinente allá por 2017 cuando se hizo del Club Atlético Torque, de la Segunda División de Uruguay. La cosa arrancó bien, con el ascenso a Primera pero seguido inmediatamente de un descenso para, al tercer año, subir nuevamente. Ahí llegó el maquillaje: cambio de nombre (Montevideo City Torque) y hasta de escudo. Parecía que la franquicia estaba para asentarse, con un 5º y 4º puesto consecutivos, pero nada de eso. Tras salvarse del decenso por un pelito en 2022, no hubo reacción y este año el City uruguayo consumó su regreso a la B.

El Torque tiene la camiseta tipo City y hasta un J. Alvarez (pero José). (@MvdCityTorque)

La otra pata "citadina" por estás tierras está en Brasil, ya que tienen el 90% del Bahía desde principios de año, previa aceptación de lo socios del club donde supo brillar, por ejemplo, el Nene Sanfilippo. La cosa no terminó en desgracia de casualidad, ya que el Bahía se terminó salvando del descenso en la increíble definición de la última fecha, gracias a la caída del gigante Santos, festejada también por el Vasco da Gama de Ramón Díaz.

El éxito del Girona es el ocaso del Troyes

Los petrodólares emiratíes aterrizaron en el fútbol español en 2017, comprando el 47% del Girona que, por ejemplo, también tiene como accionista al hermano de Pep Guardiola, Pere. Lazos personales al margen, tras algunos descensos y ascensos, el elenco catalán está viviendo una temporada de ensueño, compartiendo la punta de LaLiga con Real Madrid tras 19 fechas.

Y en este caso, la importancia del City resulta más que evidente. Es que una de las figuras del Girona, el brasileño Savio, está a préstamo desde el Troyes de Francia, que -vaya casualidad- pertenece al grupo económico. Lo que es seguro es que los hinchas franceses no estarán muy contentos con el gran rendimiento de su pupilo, quien fue la compra más cara en la historia del club y ni siquiera jugó un minuto, ni en la temporada pasada cuando descendieron a Segunda -se fue a préstamo al PSV de Países Bajos- ni en esta, donde están a un punto de caer en Tercera.

Las cinco compras más caras del Troyes: todos a préstamo en otros clubes. (Transfermarkt)

El modus operandi se repite con las otras cuatro compras más caras del Troyes: el también brasileño Metinho (prestado al Lommel belga en su primera temporada, otro elenco propiedad del City, y ahora en el Sparta Rotterdam), el sueco Amar Fatah (dos partidos en Francia y préstamo al Lommel), el delantero Mama Baldé (a préstamo en Lyon) y el ecuatoriano Jackson Porozo (cedido al Olympiakos). Es decir que, con un descenso a cuestas y otro en puerta, sus mejores jugadores están a préstamo por Europa. La vieja y peluda triangulación. Todo sea, según dicen, para no incumplir el fair play financiero europeo.

Buenas y no tanto

No sólo el Manchester supo llenar las vitrinas del Grupo City este año. En Asia fueron casi todo éxitos: salieron campeón el Mumbai City en India (con el exFerro y Lanús Jorge Pereyra Díaz) y el célebre Yokohama Marinos -aquel donde jugaron Ramón Díaz y el Mencho Medina Bello- en Japón. Además, en China ascendió el Sichuan Jiuniu. En Oceanía, en tanto, el Melbourne City terminó segundo. Por Occidente, en cambio, no hubo alegrías: el New York FC, directamente creado por el Grupo City en 2013, ni entró a playoffs de la MLS mientras que el Palermo de Italia quedó en mitad de tabla en la Serie B y el mencionado Lommel belga tuvo que luchar por no descender a la Tercera División.