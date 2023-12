1) 800 alegrías y un reencuentro - 23 de marzo

Los argentinos tuvieron que esperar 95 días para volver a vibrar con la Scaloneta luego del soñado título en el Mundial de Qatar. Desde aquel 18 de diciembre de 2022 pasaron algo más de tres meses hasta que el capitán Lionel Messi y sus compañeros volvieron a pisar el césped y en estas tierras se soltó un grito de alegría, alivio y ansiedad. El Monumental renovado se vistió de fiesta para el amistoso ante Panamá que recibiría a los campeones del mundo, quienes demostraron que la magia estaba intacta y vencieron por dos a cero. La alegría de reencontrarse con el público argentino luego de las históricas jornadas de la consagración y la caravana popular con autopistas y calles desbordantes de argentinos, tuvo además una perlita más para Messi: el rosarino, en su séptimo intento de tiro libre en la noche, concretó el gol 800 de su carrera.





2) Los homenajes, en vida - 25 de marzo

Dicen que los homenajes hay que hacerlos en vida y todo indicaría que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, estaría de acuerdo… Porque el 25 de marzo de este año tuvo la iniciativa, y ese día la llevó adelante, de rebautizar el predio de Ezeiza bajo el nombre Lionel Andrés Messi. “Bienvenidos a la casa del campeón del mundo”, inició su discurso Tapia en aquella ocasión, en la que también recordó que el histórico edificio de Viamonte pasó a llamarse bajo su gestión Diego Armando Maradona. Lo claro es que Messi, al que se vio muy feliz en el acto rodeado de futbolistas de nuestro país, sí piensa de esa manera: “Soy de las personas que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida y creo que este es un reconocimiento muy especial por todo lo que significa este predio, por la cantidad de jugadores y jugadoras que pasan. Pasar por acá y saber que llevará mi nombre es algo muy lindo”.





3) Cumpleaños feliz - 24 de junio

La generosidad del fútbol de Messi, que agradece todo amante del deporte de la pelota a gajos, excede el campo de juego. Eso quedó claro el 24 de junio de este año, cuando la joya argentina decidió celebrar su cumpleaños en la despedida de su amigo y excompañero en el seleccionado argentino, Maxi Rodríguez, con tal de verlo feliz. El delirio del Coloso Marcelo Bielsa -estadio que lo había recibido dos veces en partidos benéficos- habrá sido inolvidable para el ídolo rosarino, confeso hincha de Newell’s: 40 mil almas cantándole el feliz cumpleaños y coreando su nombre en una noche hermosa y emotiva, en la que también se lo vio feliz al propio Messi, celebrando sus 36 años con sus amigues, su gente y una pelota.





4) Welcome, Messi - 15 de julio

El 15 de julio de este 2023 se concretó uno de los momentos que más flashes fotográficos acaparó y convocó desde todo el mundo: la contratación oficial de Messi por parte del Inter de Miami, una de las franquicias de la Major League Soccer (MLS), con la que contrajo un contrato de dos años que contempla la posibilidad de una extensión hasta mediados de 2026, año en el que Estados Unidos organizará el Mundial junto a México y Canadá. Miles de fanáticos y celebridades fueron parte un día después de una exclusiva y colorida fiesta en la que se presentó al argentino en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, evento que marcó un antes y un después en el fútbol estadounidense. La Messimanía agotó en pocas horas todas las camisetas del astro nacional, pero el boom sigue: ya están agotados todos los abonos de Inter Miami para la temporada 2024, la primera con el capitán argentino desde el comienzo.





5) Debut de estrella - 21 de julio

El debut de Messi en el Inter de Miami no podía ser más espectacular o, hasta como lo definieron algunos, cinematográfico. Y es que el argentino se estrenó tan solo cinco días después de su pomposa presentación en un encuentro ante el Cruz Azul, por la Leagues Cup, en el que no aparecían los goles. Celebridades y reconocidos futbolistas se hicieron presentes para ver al mejor del mundo haciendo lo que mejor hace, construyendo un marco lujoso y multitudinario para el arranque del rosarino, quien sin embargo inició el partido desde el banco. Argentinos y argentinas ya estamos acostumbrados a lo que pasa cuando los partidos están cerrados, pero en Estados Unidos todavía deben estar boquiabiertos: a Messi le bastaron 36 minutos en el campo de juego para darle el triunfo a su equipo, en tiempo de descuento, en la última pelota y con un golazo de tiro libre de los que tienen su marca dorada.





6) El primer título con el Inter - 20 de agosto

La Pulga fue la clave, figura y estrella del Inter de Miami para la conquista del primer título de la historia de la franquicia estadounidense, una actuación y un día que seguramente fueron de los mejores del año para el argentino. El equipo de David Bechkam, uno de sus copropietarios, comenzó ganándole al Nashville con un gol del argentino a los 23 minutos pero luego de que su rival le empatara necesitó de una extensa tanda de penales (10-9) para quedarse con la Leagues Cup, que estrenó sus vitrinas. A Messi, que ganó ese 20 de agosto su título número 44 y se convirtió en el jugador más ganador de la historia del fútbol, se lo vio más que feliz celebrando la conquista, de la que fue principal artífice marcando goles en todos los partidos que jugó (10, en total) y repartiendo calidad por cada césped en el que le tocó seguir brillando.





7) Otra noche de reencuentros - 7 de septiembre

Parece ser que a las noches de reencuentros con su gente, Messi las sella con tiros libres. Luego del 2-0 sobre Panamá, el capitán argentino volvió a ser el artífice de una proeza con una impecable ejecución que, además de calentar la fría noche porteña en el Monumental, lo convirtió una vez más en la figura de un partido cerrado al que solo él le encontró la llave para vencer a Ecuador en la primera fecha de las Eliminatorias. Los diarios del mundo se posaron sobre su zurda mágica y llenaron de elogios su calidad técnica -el Bild alemán calificó su gol como “soñado” y el Sport catalán lo tildó de “mágico”-, esa que hizo viralizar su tanto en pantallas que lo repetían en loop desde todos los ángulos. Aquella noche, además, su grito le permitió alcanzar con 29 conquistas al uruguayo Suárez para ser ambos los máximos anotadores en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.





8) ¿Juega Messi? - 17 de octubre

“¿Juega Messi?” La pregunta recorre la cabeza de cada hincha peruano. El astro argentino viene recuperándose de una lesión muscular que lo molestó desde el inicio de las Eliminatorias y lo obligó a perderse el partido ante Bolivia y a ingresar desde el banco ante Paraguay. La respuesta será afirmativa y quienes sonreirán serán argentinas y argentinos: Messi no solo juega, sino que en la noche de Lima convertirá dos goles con la Selección argentina para pasar a su amigo uruguayo Luis Suárez y convertirse en el único goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas. Así, el argentino llegará a los 31 goles en el torneo clasificatorio de la Conmebol y a los 106 en total con la Albiceleste.





9) “Esto es para vos, Diego” - 30 de octubre

Quizás, deportivamente, haya sido la noche más importante del año de Messi, aunque él siempre elija aquellas jornadas en la que está siendo parte de un equipo y rodeado de sus compañeros. Lo cierto es que Messi los lleva con él a donde va y así fue el 30 de octubre de 2023, cuando el argentino ganó su octavo Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega la revista francesa France Football. “Quiero agradecer a todos los que votaron y compartir con mis compañeros y cuerpo técnico de la selección, porque esto es un regalo para todos, ya que sin ellos nada de esto hubiese sido posible, y para Argentina por supuesto. Y muy especialmente quiero compartirlo con Diego en el día de su cumpleaños. Esto es para vos, donde quieras que estés”, fueron las primeras palabras del rosarino al recibir el galardón en el Théâtre du Châtelet de París. Messi venció con 462 puntos y detrás suyo quedaron el noruego Erling Haaland (357) y el francés Kylian Mbappé (270). El diez sumó una nueva pelota dorada a las que ya había ganado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021 y habrá que esperar otro milagro del fútbol -Cristiano Ronaldo es el más cercano a su logro, con cinco estatuillas- si es que alguien piensa superarlo.





10) El Maracaná y una noche histórica - 21 de noviembre

Las últimas veces que Argentina pisó el Maracaná, la alegría no fue brasileña. Y esta vez -a excepción de un momento de violencia y preocupación- no fue la excepción. La presentación de la Scaloneta en el mítico estadio en este 2023 trajo dos postales que sin dudas quedarán en el recuerdo de la inmensa carrera de Lionel Messi. La primera, deportiva, fue la concreción de un triunfo por 1-0 que significó la primera derrota de Brasil como local en la historia de las Eliminatorias. Pero más allá del gol de Nicolás Otamendi, y cronológicamente antes de que eso ocurriera, el partido no pudo empezar a tiempo a causa de las agresiones sufridas por hinchas argentinos de parte de sus pares locales primero y con mayor dureza después por parte de la policía brasileña. Un gesto de Messi, quien luego también repudió la represión ante la televisión y en sus redes sociales, quedará grabado en la retina de millones de argentinos y argentinas: cuando, solo con sus manos y de perfil ante las cámaras, el rosarino le avisa al árbitro que el plantel no jugaría en esas condiciones y se retiraría del campo de juego, lo que efectivamente sucedió hasta que la violencia tuvo su fin.





Bonus: Un babero para Messi

Definitivamente lo deportivo es aquello que destaca en la carrera de Lionel Messi y, sin embargo, como la mayoría de los mortales, el rosarino reconoce siempre el afecto de su familia y el sostén que significan Antonela y sus tres hijos en su día a día. Más aún, claro, en otro año de mudanzas: de París a Miami. Es por eso que una de las alegrías que más disfrutó el campeón del mundo en 2023 fue la de haber visto a su pequeño Thiago (el más grande de los niños Messi) debutar en la Sub 12 del Inter de Miami y de haber podido compartir con él no solo los colores sino también el amor por el fútbol. El hijo mayor de Messi, de diez años, se estrenó en un amistoso donde su equipo venció a Weston FC por 2 a 1, el 14 de septiembre, día en el que a papá Messi le sobraron los trofeos en la casa y le faltaron pañuelos para atravesar una jornada a pura emoción.