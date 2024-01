La alternativa del verano en Buenos Aires viene también con numerosas propuestas musicales. En Bebop Club, el reducto de Uriarte 1658, el jazz y sus alrededores tendrán un espacio particularmente atractivo con Summertime, la segunda edición del festival que comenzó el martes con el vibrafonista norteamericano Simon Mouller, figura emergente de la febril escena neoyorkina, por primera vez en la Argentina. El guitarrista blusero Stephen Hull, el dúo de Hernán Jacinto y Daniel Maza, el quinteto del pianista Benito González, el Oscar Giunta Supertrío!, Gillespi y otro dúo de Jacinto, esta vez con Javier Malosetti, articularán la grilla festivalera de enero, que para febrero anuncia además a las cantantes de blues Laretha Weathersby y Alicia “YaYah” Townsend, y la sorprendente cantante ruso-polaca Taryn Szpilman.

Chicago Blues Guitar es la consigna del segundo encuentro del Summertime, que el viernes en doble horario, a las 20 y 22.45, tendrá como protagonista a Stephen Hull, joven figura del blues, cultor de los estilos de B.B. King y Elmore James, y activo en numerosos festivales norteamericanos. El sábado, a las 22.45, el pianista y tecladista Hernán Jacinto y el bajista y cantante Daniel Maza ofrecerán un divertimento exquisito, a través de un recorrido personal por la música de Brasil, Uruguay y la Argentina. Clásicos latinoamericanos, revisitados por dos de los más versátiles y celebrados músicos del panorama musical actual. Jacinto regresará al festival al jueves 25, a las 22.45, esta vez en dúo con otra bajista notable: Javier Malosetti. Una larga amistad y la admiración compartida, además de una historia de colaboraciones, sostienen la propuesta del dúo, que con repertorio nuevo abrirá a partir de este concierto una nueva etapa.

El viernes 12 y el sábado 13, a las 20 y 22.45, el festival recibirá a Benito González, uno de los pianistas más interesantes de la escena neoyorkina. Al frente de un quinteto que se completa con Mariano Loiacono en trompeta, Sebastian Loiacono en saxo tenor, Jerónimo Carmona en contrabajo y Juan Chiavasa en batería, el pianista venezolano, radicado desde hace años en Nueva York, ofrecerá música propia y personales visiones de standars. Ladero habitual de artistas de la talla de los saxofonistas Jackie McLean y Kenny Garrett, desde 2019 González se unió al grupo del legendario Pharoah Sanders como pianista y director musical. Bobby Hutcherson, Dave Liebman, Gary Bartz, Curtis Fuller, Al Foster, Lenny White, Billy Hart y Buster Williams son algunos de los nombres que figuran entre sus colaboraciones. Nominado al Grammy en dos oportunidades y ganador en 2005 de la competencia Great American Jazz Piano, el pianista es desde 2020 artista de la afamada fábrica de pianos Steinway & Sons.

Stephen Hull tocará el viernes 5.

El sábado a las 20 tendrá lugar otro momento interesante del Summertime, con el Oscar Giunta Supertrío, una de las formaciones estables más longevas en el panorama argentino de estos años. Con Hernán Jacinto en piano y Flavio Romero en contrabajo, el reconocido baterista, compositor y arreglador ofrecerá un concierto con material nuevo, además de rondar los temas del elogiado álbum Apaláp!, aunque como es sabido, para los buenos jazzistas nunca la misma música pasa dos veces. Giunta, al frente de su trío, pone en juego una propuesta musical abierta, en la que virtuosismo y profundidad urden un universo sonoro muy particular, en el que conviven formas del jazz, la música clásica, aires de tango y folclore, rock, pop y asuntos varios.

Durante dos miércoles, el 24 a las 22.45 y el 31 en doble función (20 y 22.45), Gillespi será de la partida, junto a una banda integrada por Álvaro Torres en piano y sintetizadores, Alejandro Chiabbrando en saxos, Rafa Francesquelli en bajo y Sebastián Peyceré en batería. El extrovertido trompetista presentará los temas de On Fire, editado en 2020, además de nuevos temas en los que se prolonga su idea del Groove intenso y la melodía penetrante. Además, tocará el EWI -saxo sintetizador- y tocará la guitarra eléctrica en su versión del clasico de Jimi Hendrix “Third Stone from the sun”. En febrero, Laretha Weathersby estará el jueves 8 y el viernes 9 (a las 20 y 22.45) y Alicia "Yayah" Townsend actuará junto a Ivan Singh el viernes 16 y sábado 17, también en doble función.

Palermo promete más

Para que cada día tenga música en el inestable verano urbano, Bebop Club anuncia, además del Summertime, una programación que entre música original, repaso de gloriosos standars y homenajes a figuras inolvidables se extiende con propuestas atractivas. Este jueves a las 20, la cantante Barbie Martínez, junto al trío del pianista Román Ostrowski -con Ezequiel Dutil en contrabajo y Bruno Varela en batería- dará inicio al ciclo Great American Singers, todos los jueves, con un homenaje a Billie Holiday. El 11 ofrecerán la segunda parte, el 18 recordarán a Frank Sinatra y el 25 a Nina Simone. Los lunes, desde las 20, serán del Swing Summit Trío para celebrar la obra de Duke Ellington y los martes La fundación del funk (y del soul) hará lo propio desde a las 22.45. Los domingos, a las 19, La Impertinente Señorita Orquesta animará el ciclo “Anti dimanche”, con artistas invitados.

El sábado 6 a las 20, la formación del pianista Manuel Fraga Trío, con el pianista clásico Daniel Goldstein como invitado conjugarán los universos de Gershwin y Mozart. El domingo 7 a las 19, la Reconquista Big Band ofrecerá jazz de todos los tiempos, y el martes 9 a las 20, Josi Dias y Juan Evani recorrerán la música brasileña. Entre otras propuestas prometedoras, Bernado Baraj rendirá homenaje a Gato Barbieri (miércoles 10 a las 20); la cantante Naná llegará con canciones francesas (jueves 11, a las 22.45); el guitarrista Javier Madrazo presentará su música (martes 16 a las 20); la cantante Florencia Iriondo presentará South, junto a Federico Díaz & Agustín Uriburu (miércoles 17 a las 20). Shuel Jazz Quartet recreará canciones de Sinatra a Bennett (sábado 20 a las 20), e Ivan Buraschi y el Bernasconi 4tet entrarán al universo de Chet Baker (martes 23 a las 20).

El viernes 19, a las 20, Diego Frenkel ofrecerá su show "Íntimo y acústico" y en la misma noche, a las 22.45, actuará la legendaria Porteña Jazz Band. En lo que se podría presumir será otro gran momento, el miércoles 24, a las 20, el notable armonicista Franco Luciani y el pianista italiano Frabrizio Mocata -integrante del trío de Paul Wertico, baterista del histórico Pat Metheny Group- presentarán los temas del disco Tangos cruzados, un recorrido por clásicos de la música ciudadana que combina virtuosismo y buen gusto.

En el tramo final de enero, se destacan las presencias de Juan Salinas y su banda (viernes 26 a las 22.45) y Epumer-Machi-Judurcha, que el sábado 27, a las 22.45, presentarán su disco grabado en vivo en La Usina Del Arte en agosto del 2019.