El doble freno de la Cámara Nacional del Trabajo al capitulo laboral del mega DNU de Javier Milei sacudió e indignó al Gobierno y fue recibido con beneplácito por dirigentes de la CGT y las dos CTAs, constitucionalistas y abogados laboralistas.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargó de salir a cuestionarlo, acusó a los camaristas de “defender intereses particulares” y a la CGT de “extorsionar la gobernabilidad”. Desde la CGT le respondió el triúnviro Pablo Moyano. “Se empezó a hacer Justicia”, dijo y calificó el fallo como “muy fuerte” , a “favor de los laburantes” y a la ministra le respondió: "Esta señora no tiene autoridad de criticar nada". En la misma línea salió Hugo Yasky de la CTA y tras el fallo del fuero contencioso administrativo que pegó contra los intereses del Ejecutivo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que es “un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno”.

La embestida de la Cámara Laboral contra el DNU enfureció al Gobierno y Milei cedió el espacio de las réplicas a su belicosa ministra de Seguridad, que salió al ataque de los camaristas. "Fui ministra de Trabajo en el año 2000 --dijo-- y ya la Cámara de Trabajo era insoportable. Lo único que había era defensa de intereses particulares. Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista. Siempre", enfatizó desde un set de TV y agregó: "Nunca fue una verdadera justicia transaccional donde las cosas se analizan con objetividad, es algo que está totalmente tomado".

De paso, Bullrich le pegó a la CGT y al paro del 24 de enero. “A un mes y catorce días de haber comenzado el Gobierno” el paro “no es lógico”, protestó la ministra. "Basta de extorsión a la gobernabilidad en Argentina. O gobiernan ellos o generan un sistemático desgaste con marchas, movilizaciones, paros. Basta, hoy la gente tiene que decir basta”, cerró su arenga.

Del otro lado del mostrador, hubo celebraciones el primer día y continuaron durante todo el día de ayer. "Fue tan contundente el fallo que no van a tener forma de darlo vuelta, mas allá de las presiones de este señor Barra (por Rodolfo, el Procurador General del Tesoro), que viene de la peor época del menemismo, apretando a distintos camaristas o cámaras en lo Contencioso. En la Justicia no creo que se pueda dar vuelta", aseguro el líder camionero Pablo Moyano. “Ojalá que la Corte Suprema pueda reivindicarse y anular definitivamente este DNU, que no sólo perjudica a los argentinos, la soberanía y se desprende de todas las empresas del Estado”, explicó sobre el papel de los supremos.



Moyano consideró que hay “un montón de artículos que creo fue un error tremendo de quien le armó este DNU al Presidente”, le puso nombre y apellido a los autores detrás del armado. Dijo: “Un decreto dictado por Paolo Rocca, el Grupo Clarín y Mercado Libre, una flexibilización total de los derechos laborales”. Y no ahorró críticas para Bullrich. “Esta señora no tiene autoridad moral de criticar nada ya que ella fue parte de tres gobiernos que fracasaron, que causaron muertes, causaron miles y miles de despidos, miles de quiebras de pymes. Ahí te demuestra el desprecio que le tiene a la clase trabajadora”.

El dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también celebró la cautelar que la misma Cámara Laboral extendió para la presentación de esa central sindical: “El falló para nosotros es muy importante", dijo. “Hasta que no se sustancie la constitucionalidad del decreto, corresponde la cautelar para establecer un efecto suspensivo del DNU (que) contiene una serie de violaciones a los derechos laborales adquiridos", explicó Yasky en declaraciones a AM 530 y le respondió a la ministra: "A Bullrich la enerva el hecho que haya un ámbito de la Justicia que no falle siempre a favor de los poderosos".

En tanto, el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar (CTA Autónoma), consideró que la decisión judicial "es un golpe casi de nocaut" a la medida. Por su parte, Héctor Recalde discutió la vocación de legislar del DNU. "Los DNU son facultades del Poder Ejecutivo pero está prohibido legislar con ellos. Y eso es lo que pretende Milei. La Cámara actuó de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional”, subrayó y evaluó que la decisión de la Cámara "no se podrá revertir" y que el Gobierno "tendría que apelar a la Corte” para lograr convalidar la normativa.

En un extenso hilo en la red social X, Gil Domínguez también se refirió al revés judicial del Gobierno en el fuero Contencioso Administrativo: “¿Cuál es el efecto principal del fallo del juez (Enrique) Lavie Pico? Cada proceso judicial sigue tramitando donde fue presentado. Por ejemplo: el de la CGT en Laboral y agregó: “También el juez Lavie Pico habilitó la feria respecto de la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y la declaró inoficiosa por cuanto ya no existe una acción de clase que haga de fuero de atracción”. Y concluyó: “Un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno”.