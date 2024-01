El delantero Matías Suárez se despidió este sábado de River con un posteo en sus redes sociales luego de no renovar contrato y poner fin a una estadía de cinco años en Núñez.

"Hoy me despido de esta institución enorme en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa", comenzó el futbolista que conquistó siete títulos en su paso por Núñez.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes, entrenadores, compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué", añadió.

Suárez, de 35 años, había declarado luego del Trofeo de Campeones de fin de año que no se quería marchar del club sin jugar y que la renovación estaba encaminada, pero finalmente las lesiones que lo marginaron de las canchas en el último tiempo pesaron en la decisión de los dirigentes a la hora de no extender el vínculo.



"Hoy me toca despedirme. Me llevo cosas muy lindas, los mejores recuerdos y todo lo vivido. Los llevaré siempre en mi corazón, orgulloso de haber defendido esta camiseta. Muchas gracias", cerró el cordobés con varias fotos de su paso millonario.

Por su parte, el club también anunció en sus redes el fin del vínculo: "River Plate y Matías Suárez acordaron que el jugador no renovará su contrato con el club, finalizando así su exitosa etapa de cinco años vistiendo el Manto Sagrado. ¡Gracias y éxitos en lo que viene, Mati!".

Suárez se va así de River con una marca de 133 partidos, 40 goles, 30 asistencias y siete títulos. Seis locales (Copa y Supercopa Argentina 2019, Liga 2021 y 2023, Trofeo de Campeones 2021 y 2023) y uno internacional (Recopa Sudamericana 2019).

Acaso su mejor momento fue en su primer año (2019) cuando incluso llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Copa América que se disputó en Brasil y donde jugó tres partidos.

El futuro del atacante es incierto en la recta final de su carrera dado el estado de su rodilla derecha. El año pasado jugó sólo 15 partidos, la menor cifra desde que llegó a River: 26 en 2022, 29 en 2021, 23 en 2020 y 40 en 2019.

Sin embargo, desde su entorno aguardan un posible interés de Belgrano de Córdoba, entidad que lo formó y en la cual tuvo dos pasos muy buenos (2006-2008 y 2016-2018).