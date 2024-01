Netflix anunció el inicio de la producción de la quinta y última temporada de Stranger Things, la exitosa serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer que se convirtió en una de las más populares de la plataforma de streaming desde su estreno en 2016. La temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones a nivel mundial.

"Este es un código rojo. ¡La producción de Stranger Things 5 ha comenzado oficialmente!", escribieron desde la cuenta oficial de la serie en X, junto a una imagen en blanco y negro en una sala con un "5" rojo en la pared, donde aparecen los directores junto a los protagonistas de la saga, entre los que están Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Sadie Sink, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo.

La temporada 5 -cuya producción se demoró, además, por la huelga de guionistas de Hollywood del año pasado- se anunció como la temporada final de la serie, pero eso no significa que se despidan del todo, ya que vino acompañado de otros proyectos, como la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow en el West End de Londres y un spinoff animado que aún no tiene título.



Desde su lanzamiento, Stranger Things recibió más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática. Además, sus fans instalaron el 6 de noviembre, fecha de la desaparición de Will Byers -uno de los personajes principales-, como el Día de Stranger Things.



La serie está ambientada en la década del ochenta, en Hawkins, Indiana, un pueblo de Estados Unidos, aparentemente normal, pero donde "se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro". La desaparición de un niño, la búsqueda de su familia, sus amigos y la policía termina enredándolos en una serie de eventos con grandes riesgos.

En cada capítulo la producción logró revivir el interés de los espectadpres por íconos estadounidenses de la década del ochenta, como los waffles caseros y la New Coke. Asimismo, gracias a que apareció en los últimos episodios, la canción Running Up That Hill, de Kate Bush, inundó las listas de Spotify y se ubicó entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia.

