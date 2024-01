Franz Beckenbauer, uno de los mejores futbolistas de la historia, falleció este domingo a los 78 años. Fue campeón del Mundo con Alemania como jugador y entrenador. Ídolo y leyenda del Bayern Múnich. ¿Quién fue y cómo jugaba El Kaiser?

La carrera de Beckenbauer: dónde jugó y qué ganó

Bayern Múnich, New York Cosmos y Hamburgo

Franz Beckenbauer fue un defensor central —diestro—, uno de los mejores —quizá el mejor— de la historia. Comenzó a jugar al fútbol en el 1906 Múnich —ciudad en la que nació— y a los 12 años pasó a las categorías juveniles del Bayern Múnich, donde se transformaría en ídolo y leyenda. Allí ganó 4 Bundesligas —primera división del fútbol alemán—, 4 Copas de Alemania, 3 Copas de Europa —hoy llamada Champions League— y una Intercontinental —actual Mundial de Clubes—, entre otros títulos.

Jugó en el club bávaro —del cual era presidente honorario por su trayectoria— entre julio de 1964 y el mismo mes de 1977. Luego de eso pasó al New York Cosmos de Estados Unidos, donde coincidió unos pocos meses con el astro brasileño Pelé antes que este se retirara. Con el conjunto estadounidense ganó las ligas de 1977, 1978 y 1979.

A mediados de 1980 se fue al Hamburgo alemán, donde se alzó con la Bundesliga 1982. Ese mismo año tras ganar la liga alemana regresó al Cosmos, y en julio de 1983 le puso fin a su carrera.

Selección alemana

El 26 de agosto de 1965, con tan solo 20 años recién cumplidos, debutó en la selección alemana mayor —la Federal, no la Democrática (en ese momento estaban divididas)—, de la cual se volvería capitán, ídolo y leyenda indiscutible. Su fiereza y solidez le valieron el apodo de "Kaiser".

En total disputó 103 partidos, en los que marcó 14 goles, dio 10 asistencias y fue clave para que Die Mannschaft ganara la Eurocopa 1972 y el Mundial 1974. Además, llegó a la final del Mundial 1966 —cayó 4 a 2 con el anfitrión Inglaterra en el partido del famoso gol fantasma de Hurst—, y de la Eurocopa 1976 —perdió en penales ante Checoslovaquia—. También arribó a las semifinales del Mundial 1970.

Cómo jugaba Beckenbauer

El Kaiser era un defensor central de los que no se acostumbra ver, con características y cualidades que no suelen coincidir con un jugador de su puesto. Era sólido en el cuerpo a cuerpo, en el juego aéreo en ambas áreas, en la marca, para barrer, ir al piso e interceptar. Pero no se quedaba ahí: tenía una gran visión de juego y muy buenos pases largos, velocidad, capacidad de salir jugando desde el fondo, buena técnica, gran control de balón y hasta gambeta y llegada al área rival. Un auténtico fuera de serie.



Más allá de ser un magnífico defensor, Beckenbauer tenía una particularidad de la cual muy pocos futbolistas de su puesto pueden presumir: ser goleador. En 723 partidos, marcó 88 tantos y dio 85 asistencias, números que serían incluso fantásticos para un volante ofensivo, siendo él defensor central.

Es por esto que ganó el Balón de Oro en dos oportunidades: en 1972 y 1976, siendo el primer defensor en ganar este premio. Ha recibido un sinfín de distinciones individuales que van desde premios anuales hasta históricos.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo considera como el segundo mejor futbolista europeo del siglo XX y tercero del mundo —solo por detrás de Pelé y Cruyff—. Ese mismo organismo lo nombró "Genio universal del fútbol mundial" por su trayectoria como jugador, entrenador y dirigente. En 2009 fue nombrado presidente honorario del Bayern de Múnich.

Beckenbauer como entrenador

En su carrera de entrenador tampoco pasó desapercibido como suele ocurrirle a muchos jugadores de elite. Con el Bayern Múnich ganó la Bundesliga 1994 y la Copa de la UEFA —hoy Europa League— 1996. Con la selección alemana conquistó el Mundial 1990 —le ganó la final a la Argentina de Bilardo y Maradona—, convirtiéndose en la segunda persona en ser campeón mundial como futbolista y DT —el italiano Mario Zagallo lo consiguió antes y luego haría lo mismo el francés Didier Deschamps—.

