El presidente del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta, Daniel Moreno, dialogó con Salta/12 sobre el actual contexto nacional, con las restricciones al gasto público oficializadas por el gobierno de Javier Milei (como lo anunció en campaña), medida que recae en las provincias. Entre esas medidas que repercuten directamente en las provincias se cuentan la reducción de los Aportes de Tesoro Nacional (ATN) a las 24 jurisidicciones y la eliminación de licitaciones de obra pública.

En relación a la distribución de fondos de la Nación a las provincias, y a través de ella a los municipios, Moreno, que es intendente de Vaqueros, dijo que "si se sigue como hasta ahora" podrán "cumplir con requisitos básicos (en las localidades), que es el pagar sueldos, el mantenimiento de vehículos y todos los movimientos" propios de las administraciones municipales. Sin embargo, aclaró que si baja la coparticipación "ya va a ser complicado, porque no se va a poder cumplir con la obligación básica que tiene el municipio".

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ya comunicó que habrá una reducción de los ATN a las provincias. Estos fondos están establecidos en el artículo 5 de la Ley nacional 23.548, en la que se consigna que estos aportes están destinados a atender "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" de los gobiernos provinciales y es el Ministerio del Interior de la Nación el encargado de su asignación. Desde su creación en 1988, la distribución de esta "caja" tuvo una impronta discrecional y política.

En cuanto a la obra pública, Moreno reiteró que las obras que ya se han iniciado en la provincia se van a finalizar. "Estoy convencido de ello", aseguró, recordando que el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, comunicó esa decisión después de que se dieran a conocer las restricciones que el gobierno provincial impulsa tras los anuncios de la Nación. "No hay que perder la esperanza y nosotros nos tenemos que poner todos la camiseta y trabajar en equipo", agregó el presidente del Foro.



Sin embargo, afirmó que poner en marcha nuevos proyectos de obras no será posible hasta que "el gobierno nacional no se acomode y vea en qué situación está el país". Ya la provincia informó que no tiene proyectadas nuevas obras en el territorio, aún así, el gobernador Gustavo Sáenz viene insistiendo ante la Nación que deben continuar la obra del Gasoducto Norte, ya que es un proyecto que permitiría enviar gas a las provincias del norte y exportar a Bolivia, Chile y Brasil. Si bien Caputo había anunciado que no se licitarían nuevas obras públicas y se cancelarían las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no se hubiese concretado, Enarsa continúa avanzado con la licitación para esta obra, que tiene un costo estimado de 710 millones de dólares.

A propósito, en el contexto de dificultades que se acumulan con los recortes del gobierno del ultraderechista Javier Milei, el gobernador informó cerca de la medianoche de ayer que habló con el ministro del Interior, Guillermo Francos, por la pretensión de desregular la actividad azucarera, lo que perjudicaría a productores de Salta, Jujuy y Tucumán.



Sobre la reversión del Gasoductor Norte, Moreno dijo que "es una obra muy necesaria" porque "ya no vamos a importar, vamos a poder abastecer a la Nación y vamos a exportar, o sea, que estaría bueno que se realicen estas obras que obviamente en algún punto son un negocio enorme para el país".

En ese contexto, hizo referencia a los departamentos que hoy están en emergencia sociosanitaria, Orán, San Martín y Rivadavia, y reconoció que "son municipios que por ahí no tienen recursos" y "sí pueden tener problemas" ante el faltante de fondos de la Nación. De hecho, ayer mismo se conoció de la muerte de dos niños indígenas por causas que están vinculadas a la pobreza extrema.

En este caso, Moreno dijo que confía en el Fondo Compensador Municipal que tiene la provincia desde 1996, a través de la ley provincial 6.824. Al tratarse de un fondo provincial, el presidente del Foro dijo que la existencia de este fondo permitiría la puesta en marcha de obras que requieran de manera urgente determinadas jurisdicciones municipales. "Con ese fondo cada municipio puede pedir ya sea para una pequeña obra, para un camión, o para un recurso que no esté al alcance del municipio o para lo que necesite. Eso depende ya del intendente", explicó.

Nuevos encuentros

El 16 de diciembre los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, se reunieron con los 20 nuevos jefes comunales y analizaron temas vinculados a la economía, obra pública, presupuesto y los canales oficiales que tienen a disposición para que la relación entre Provincia y municipios sea más efectiva en un escenario nacional complejo.

Allí los jefes comunales conocieron parámetros y acciones ejecutadas desde 2019 que permiten al Ejecutivo provincial cerrar estos primeros cuatro años de gestión con equilibrio fiscal, un importante plan de obra pública en marcha, la reducción de la deuda en 124 millones de dólares y los salarios públicos por arriba de la inflación, entre otras cuestiones.

En ese encuentro Camacho dijo que con las medidas comunicadas desde el gobierno nacional, "aunque falta la letra chica", se puede presuponer y advertir lo que vendrá para este año, y que incidió en que el gobierno salteño no elaborara un nuevo presupuesto sino que prorrogó el de 2023, lo que fue aprobado por la Legislatura después de que se conociera la prórroga del presupuesto nacional. "Lo mismo debiera ocurrir en los municipios", afirmó el ministro.

Moreno contó que después de la reunión con Camacho y Dib Ashur, las y los jefes comunales no se volvieron a encontrar. Sin embargo, adelantó que este miércoles 10 de enero, los 8 intendentes del área metropolitana de la provincia se reunirían en la Municipalidad de la ciudad de Salta, a las 10, para "acordar trabajo en común" sobre algunos aspectos, entre los que se destacan el tema del transporte y los impuestos municipales.

Recientemente también se conoció que el juez Enrique Lavié Pico, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, dio curso al amparo presentado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) contra el DNU de Milei. La Federación es presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en representación de más de 500 intendentes de todo el país. Ningún intendente de Salta firmó este amparo. "No participamos porque nadie nos llamó, nadie nos convocó, nada", dijo Moreno.