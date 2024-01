El actor Alec Musser, recordado por su participación en series como “All my children” y películas como “Grown Ups” –también conocida como “Niños grandes”–, murió este sábado a los 50 años, en California, Estados Unidos. Se desconocen las causas.

La esposa del actor, Paige Press, confirmó la noticia a la revista Deadline, donde informó que Musser falleció en su casa de Del Mar, pero no reveló detalles de la causa de su deceso. “RIP al amor de mi vida. Alec Musser nunca dejaré de amarte”, escribió la mujer en una historia de Instagram junto a imágenes de recortes de revistas de su esposo. "Mi corazón está tan roto", publicó.

La carrera de Musser comenzó en 2005 ganó la segunda temporada del reality show I Wanna Be a Soap Star de SOAPnet, que le permitió conseguir el papel de Del Henry en la serie “All My Children” entre 2005 y 2007.

Su carrera siguió con participaciones en producciones como Road to the Altar (2009), Rita Rocks (2009), The Phantom Executioner (2010) y Desperate Housewives (2011). La más recordada fue la de Grown Ups (2010), comedia protagonizada por Adam Sandler, donde Musser aparece unos segundos como un musculoso canadiense que sale de la pileta para coquetear con un grupo de mujeres y, al hablarles, su voz chillona causa el estallido de las risas de ellas.

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido. Pensando en él y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona”, escribió Sandler en su Instagram.



