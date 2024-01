En su editorial de La Mañana, el periodista Víctor Hugo Morales salió al cruce de los medios que atacaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por otorgar un aumento del 25 por ciento de aumento a los estatales bonaerenses en medio de la crisis económica y la fuerte inflación registrada en diciembre.

El editorial de Víctor Hugo Morales

El objetivo de la mafia de Clarín ahora es Kicillof. Para Magnetto, es la materia pendiente, esa de liquidar al gobernador. Hoy, en tapa, además de la alegría porque Estados Unidos y el Fondo apoyan a Milei, al lado está el ataque a Kicillof, que da un aumento a los estatales para desafiar al gobierno.



Es decir, el aumento en la provincia de Buenos Aires del 25 por ciento no se da porque es justo, porque es lo que corresponde, sino porque la gente está con enormes dificultades. El aumento del 25 por ciento que da Kicillof es para desafiar a Milei. Para no desafiar al empleado gerente de la Casa Rosada.

No se puede mejorar la vida del pueblo. Está mal porque al payaso de ellos no le parece un chiste.

Una crítica a un gobernador que da aumento en medio de la malaria de este tiempo es criminal. Es no tener piedad, es querer a la gente muy mal. Y me parece que eso no va a andar. Habría que decirle a la mafia mediática: no puede ser bueno hundirle el cuchillo de esa forma a la víctima de un sistema tan perverso.

Kicillof ayuda además a darle un poco de paz a la gente que de otra manera se les vendría encima: a Clarín, a la AEA, a Milei. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuánta violencia quieren arrojarle a la gente?

Pero del otro lado, el pueblo debe saber que nada es gratis, que Kicillof lo pasaría mejor si se ajusta a lo que ellos quieren. Y ellos quieren más hambre, más pobreza y más control. El Kicillof del aumento paga con su cuerpo para que cientos de miles de personas tengan al fin de mes un cacho más de pan. Lo bueno que se hace por el pueblo te lo cobran Clarín y el sistema. Unos crean la cultura del desamparo; el sistema como tal te cobra lo que hagas para que el propio sistema no caiga en la peor de las violencias.