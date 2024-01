Gastón Alberdi es descendiente del prócer argentino Juan Bautista Alberdi, pero también fue uno de los ideólogos junto a Javier Milei, José Luis Espert y Luis Rosales de Avanza Libertad, el espacio fundado en 2019. Fue amigo íntimo del ahora presidente hasta que las diferencias los separaron. "Es un fantoche, va a terminar mal", resumió en una extensa entrevista con Diego Brancatelli en la AM750, donde aseguró que el economista traicionó los valores libertarios, habló de Karina Milei y la relación del mandatario con sus perros.

Alberdi - descendiente de Juan Bautista, el autor de la Constitución de 1853 y a quien Milei idolatra y reivindica de forma reucrrente - recordó el momento en que Avanza Libertad nacía para ser un espacio político nuevo en la Argentina, antes de corromperse por otros intereses. "Empecé a militar en dictadura en el liberalismo. Le dimos forma al Partido Federal con Paco Manrique (actual secretario Gremial de Smata), luego con Álvaro Alsogaray la juventud de la UCD. Ahí en la universidad conocí a Carlos Maslatón, un gran amigo", recordó.

"En 2020, amigos en común, libertarios, economistas liberales y demás dijeron de hacer algo con Espert, Rosales y Milei, entonces creamos Avanza Libertad. Hubo un egoísmo por parte de ellos de no hacerlo de forma federal", señaló, aunque también manifestó que a ellos "no les interesan las ideas liberales, sino la posición política y económica".



Además, indicó que él mismo contactó a Milei con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Me fui a Mexico autoexiliado por la hiperinflación de Alfonsín y Menem y cuando volví, le ofrecí ese contacto con (el exalcalde de Nueva York) Rudolph Giuliani y llevarlo con la alcaldesa de Bal Harbor en Miami, que era vecina de Trump".

No obstante, lo tildó de "cagón" y "fantoche" porque no se animó a ir a ver a Trump ya que "los kirchneristas" no lo iban a dejar volver a Argentina. Era el 2020, plena pandemia. "No tiene seriedad este muchacho. No le interesa el tejido social ni las ideas del liberalismo, de Juan Bautista Alberdi. Va a terminar mal", remarcó.

La influencia de Karina, "El Jefe"

"Karina tiene una dominación absoluta de Javier Milei. Lo que se dice en el libro El Loco (la biografía de Milei escrita por el periodista Juan Luis González) es todo cierto, porque la información se la brindamos varios. Hablan con los ángeles de colores, con los perros. Consultan veterinarios que hablan con animales desde el más allá, parapsicólogos. Es todo una locura", expresó e insistió en lo "mandona" que es la hermana del presidente.

Por último, Alberdi advirtió sobre un posible "enfrentamiento" armado aunque no haya guerrillas activas en el país. "Yo la veo (a Victoria Villarruel) como a María Estela Martínez de Perón y López Rega es El Jefe (Karina Milei)", afirmó.

"El hermano le dice así (El Jefe) porque la venera. Todo esto viene a colación que una tarde en abril del 82 cuando habíamos invadido las Malvinas y estaba el padre con unos amigos en pedo. Javier se cruzó por delante de la TV de chico y dijo que íbamos a perder la guerra y ahí lo empezó a cagar a trompadas y se interpuso la hermana y ella se desmayó. De ahí se comenzó a apoyar en ella", siguió.

"Esto termina mal. Termina en un enfrentamiento. Esto va a ser un remake del 76. La vicepresidenta responde a sus intereses nefastos, golpistas. La guerrilla está en el gobierno", concluyó.