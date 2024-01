Ezequiel Campa es un humorista que destaca por sus espectáculos de stand-up. Además, cobró notoriedad en la redes por su personaje de Dicky del Solar. En una serie de videos, personificó a un estereotipado rugbier que vive en Nordelta, con mucama que trabaja en negro, que se queja de la despenalización del aborto y que cuenta como si fuera algo gracioso las palizas y humillaciones en el entorno de un equipo de rugby.

En las últimas horas, Campa reveló que Javier Milei lo felicitó hace unos meses por un video de la campaña denodada de Dicky del Solar contra el aborto. Pero la felicitación fue al propio personaje de ficción. El hoy presidente tomó en serio el video humorístico.

En una entrevista radial, el humorista reveló que Milei le mandó un mensaje privado en respuesta a un video en el que Dicky grafica el aborto con un morrón. “¡Muy bueno lo que decís del aborto, es tal cual, un abrazo!”, contó el humorista que le escribió el economista.

“Como no se comporta como un presidente, cuando uno habla, no sentís que estás hablando del presidente, entonces no sé cuánto puedo decir o cuándo me van a matar”, acotó Campa, que dijo que el mensaje lo recibió "hace un año".

El video en cuestión es este, de 2020:

El mensaje del presidente se suma a su respuesta a una cuenta fake de Axel Kicillof y su polémica con el fallecido Hugo Arana por declaraciones de hace cinco años.