El subgerente del Hospital San Bernardo, Fernando Cardos, atendió a la prensa ayer para explicar los recortes de las prestaciones sanitarias dispuestas en el contexto de crisis económica actual que atraviesa Salta, como otras provincias, ante la reducción de transferencias de recursos de la Nación por decisión del presidente liberal Javier Milei.

Las medidas que adoptó el hospital preocupan a la población salteña ya que se trata de la institución hospitalaria más importante que tiene la provincia y es de relevancia también para la región noroeste. Aunque el jueves último desde el Ministerio de Salud Pública de Salta se había asegurado que el ministro Federico Mangione atendería a la prensa este viernes, luego se resolvió que el subgerente del Hospital oficiara como vocero.

"Como es de público conocimiento, con toda esta serie de ajustes que vienen a nivel nacional, con el aumento de precios, la inflación que viene desde el año pasado a la fecha, es necesario extremar medidas o ser un poco previsor con respecto a la forma de brindar la contención a la comunidad", dijo Cardos a Salta/12.



El subgerente explicó que el presupuesto "no se redujo" pero "las cosas aumentaron". "Hay una inflación impresionante y hay cosas que nos aumentaron un 1000% entonces, por más que no te reduzcan el presupuesto, obviamente que cuesta mucho sostener eso", expresó.

La provincia se encuentra en emergencia económica y prorrogó el presupuesto 2023 debido a que la Nación limitó la transferencia de recursos y aún se esperan las definiciones del tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala a Salta como la segunda provincia más afectada por los recortes que hizo Milei.

"Dentro de todo este contexto de ajustes y de inflación hay que hacer todo lo posible y ser previsor", insistió Cardos. De este modo, recordó que el Hospital es de nivel 4 y de pacientes agudos, lo que implica que se atienden patologías y se realizan prácticas médicas que no se hacen en ningún otro lugar de la provincia y de sus alrededores, ya que también recibe derivaciones de Jujuy y Catamarca, y dijo que han decidido priorizar esos servicios.

El jueves último hubo una reunión entre el ministro Mangione y gerentes de los hospitales de la ciudad de Salta. "Fue muy positiva, pudimos aunar criterios y se establecieron las bases para funcionar de aquí en más. Estuvimos solucionando todo con respecto a las derivaciones, cómo va a funcionar cada gerente", contó Cardos.

Salta/12 también consultó por esta situación al senador provincial, Manuel Pailler, miembro de la Comisión de Salud y también médico. "Ya me comuniqué con el secretario del ministro. Estaban sin presupuesto, no había partidas destinadas pero en esta semana se solucionó y van a estar destinadas a los medicamentos que se necesitan con urgencia que son los oncológicos, insulinas, insumos", explicó.

"Lo que pasa es que los medicamentos han aumentado un 300% y los insumos que son importados, un 400%, así que plantearon (desde el Ministerio) que por 15 días van a reducir las cirugías programadas, no las emergencias, pero calculan que en 10 o 15 días se va a revertir porque se va a iniciar de nuevo la cadena de compras, hay que llamar a licitación, compulsa de precios. Nosotros ya nos habíamos reunido con el ministro antes por el tema del presupuesto que es una preocupación porque todo aumentó tres o cuatro veces y estamos sin presupuesto, estamos dependiendo de lo que decida Nación", dijo Pailler.

"La idea no es suspender, es reprogramar"

Una de las medidas que más preocupó fue la suspensión de las cirugías programadas calificadas de "no prioritarias". Cardos dijo que se trata de las intervenciones "estéticas, reconstructivas", cirugías que pueden esperar o que son "electivas", en las que "el paciente no corre riesgo si no se opera". "Un paciente que tiene una patología como litiasis vesicular, que tiene cálculos en la vesícula, pero que no tiene síntomas, se puede suspender o reprogramar", ejemplificó.

Sin embargo, Cardos aseguró que después de la reunión con el ministro, "la idea no es suspender, es reprogramar".

Para llevar un poco de tranquilidad, el subgerente aseguró que "todas las cirugías de guardia, la urgencia de Salta, los pacientes oncológicos y las cirugías que requieren ser resueltas en breve tiempo, eso no se suspende nada, sigue funcionando como siempre".

"El Hospital tiene como prioridad la urgencia. Entonces ese mensaje quiero transmitir un poquito para que la gente que tenga un centro de salud cerca de su domicilio o el hospital de referencia a donde pertenezca, que evacue su consulta en esos lugares y no llegue al San Bernardo", solicitó además Cardos con el objetivo de descomprimir la demanda. "Yo sé que la gente viene mucho al Hospital por una cuestión de tradición más que nada pero el sistema de salud así de esa manera no funciona", consideró.

En 2023 este centro sanitario recibió "5.600 derivaciones" de otros hospitales de la provincia, lo que para Cardos, es "una barbaridad".

El San Bernardo redujo los turnos de atención por consultorios externos y puso límites a las prestaciones de los estudios médicos. Asimismo, se informó que la Farmacia Central de la institución dejará de entregar medicación para tratar patologías crónicas a pacientes ambulatorios. Desde ahora, estas personas tendrán que presentar la receta en el Centro de Salud correspondiente a su domicilio o a la oficina de gestión de pacientes de la cartera de Salud.

Respecto a pacientes que son dados de alta de la internación, el comunicado interno que da cuenta de las reducción de prestaciones, detalla que "se les proveerá medicación para cubrir el tratamiento (por) 48 horas". En ese caso, el médico a cargo deberá confeccionar dos recetas: una que cubra la medicación por 48 horas, que deberá entregarse en la farmacia del Hospital, y otra sobre el resto del tratamiento pero que deberá presentarse en el Centro de Salud correspondiente o al área de gestión de pacientes del Ministerio de Salud.

El subgerente dijo que espera que esta situación se recomponga, "soy muy optimista. Ayer en la una reunión con el ministro de Salud tuvimos bastantes respuestas", manifestó, aunque no dio precisiones.

La asistencia para el interior

Cardos dijo que en la reunión con Mangione no conversaron sobre la asistencia sanitaria para la población que llega desde otras localidades de la provincia, aunque hasta el momento no habría modificaciones. El Hospital San Bernardo suele recibir pacientes de distintos puntos de la provincia no sólo con urgencias sino por la demanda de especialistas y de estudios médicos que no hay en sus localidades.

"Lo que sí se hace ya en el San Bernardo, en algunas patologías, por ejemplo, ACV, con neurología y cardiología, es la telemedicina. Antes de recibir una derivación, por ejemplo, de Orán o de cualquier otro lugar del interior, un médico de nuestro servicio hace una primera consulta por telemedicina con el profesional del otro lugar para que le cuente el estado crítico del paciente, le pase las novedades, en fin, le cuente su historia clínica. Entonces acá podemos prever qué se le va a hacer", explicó el subgerente. También indicó que en ocasiones por esa vía brindan apoyo a profesionales que están en otras localidades "con no tantas posibilidades por el lugar, respecto al tratamiento y demás".

Cardos mencionó que la idea es extender esa práctica de la telemedicina a otras especialidades. "Se está en vías de hacerlo, creo que falta tiempo todavía porque no es tan sencillo pero sí ya funciona muy bien para cardiología y neurología", puntualizó.