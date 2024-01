Por el cine de Martín Rejtman, o al menos en sus películas Rapado, Silvia Prieto y Los guantes mágicos, giraron dos artistas icónicos del rock argentino: Vicentico y Suárez, bien sea actuando o aportando música. Si en Rapado (1992) el grupo pionero del indie argentino formó parte de la banda de sonido, en Los guantes mágicos (2003) el frontman de Los Fabulosos Cadillacs encarnó a Alejandro, el remisero que protagoniza la cinta. Sin embargo, Silvia Prieto (1999), que en 2024 cumple 25 años, no sólo reunió a ambos, sino que también los potenció.

Protagonizada por Rosario Bléfari y Vicentico (quien se encargó también de su banda de sonido), en su momento fue considerada en Página|12 como "una de las comedias más divertidas que haya dado el cine argentino en años. O tal vez siglos".

"Esa película es increíble. Me hace llorar de la risa. Siento que es la comedia perfecta. Si bien Martín es un genio, que logra volcar lo que ve y escribe, se nota que fue una cosa construida de forma colectiva por un grupo de amigos", evalúa hoy Nina Suárez, hija de Bléfari y de Fabio Suárez.

Mientras que Florián Fernández Capello, hijo de Vicentico con la actriz Valeria Bertuccelli (también presente en Silvia Prieto), señala: "Esa película es espectacular. No puedo dar una opinión técnica ni analítica porque no soy experto en cine, pero siento que brilla mucho por su autenticidad en relación al cine nacional. La primera sensación que tuve cuando la vi es que no había visto nada igual".

En julio del año pasado, Nina y Florián participaron en Arthaus de un ciclo dedicado al cine de Rejtman. En aquella ocasión ofrecieron un recital, a propósito de su condición de músicos representativos de la actual escena local. Aquella idea surgió del productor, director y curador de cine Rogelio Navarro, según devela Nina. "Lo conozco de mis épocas de actriz", dice quien dividió créditos con su madre en la película La idea de un lago (2017), protagonizó Arpón (2017) e hizo Planta permanente (2019), además de participar de la obra de teatro Recital olímpico.

Florián suma: "A Nina la conozco desde que nació: vivían a unas cuadras de donde vivíamos nosotros, ahí por Boedo". El cantante y compositor la viene rompiendo tanto con Los Fabulosos Cadillacs, banda de la que es guitarrista, como con su proyecto solista, con el que a comienzos de noviembre sacó el single Condenada, junto a Feli Colina. "Con Nina nos volvimos a encontrar específicamente para el ciclo de Rejtman, y me encantó. Es una artista espectacular, con canciones muy lindas. Hace rato que venía hablando para hacer canciones juntos. Y esta oportunidad está hermosa. Me gusta tocar su música."

Mientras que Nina, que lanzó a mediados de año su disco Algo para decirte, cuenta: "Si bien ya nos conocíamos con Florián, aquella vez sentí que nos conocimos de verdad. Fue la primera vez que hablé en profundidad con él. Tomamos unos mates, charlamos y tocamos. Fue re lindo. Somos distintos, pero iguales". Fue la primera vez que unieron fuerzas sobre un escenario y para una misma consigna.

"Cuando Florián vino a casa, conecté un piano. Nunca lo usaba. Agarré la guitarra, y empezamos a armar lo que íbamos a hacer", recupera la piba. "En dos segundos estábamos sacando canciones mías con el piano y la guitarra. Fue hermoso, porque aunque sé que el cruce con Florián hubiera pasado en algún momento, fue increíble que sucediera así, sobre la base de esa idea."

Aquella performance fue más que emotiva, porque aconteció a tres años del fallecimiento de Rosario Bléfari. "Mi mamá es una genia", afirma rotundamente Nina. Al respecto, Florián alega: "Rosario es una artista increíble e inolvidable. Un icono de la escena argentina, al igual que una gran actriz. Se encargó de hacer millones y millones de canciones que hoy están grabadas en todos nosotros. Qué más se puede decir de ella: su obra habla por sí sola".

Actualmente, Florián sigue preparando otro inminente álbum de estudio en calidad de solista, la secuela de su debut X amor, de 2019. Tras haber sido parte del grupo Callate Mark en sus primeros años en la escena musical local, el músico de 28 años estuvo estrenando canciones a lo largo del año pasado, que cerró con shows en Argentina y México.

Por el lado de Nina, Algo para decirte fue grabado en formato de power trío con Manolo Lamothe (Cabeza Flotante) en batería y Chicho Guisolfi (Bestia Bebé) en bajo. A manos de esta piba de 21 años, son siete canciones arrabaleras donde el rock, más que indie, vuelve a ser crisposo, quizá incómodo. "No siento que mi madre pueda opacarme; sino que soy una especie de venganza o revancha", declaraba. ¡Atenti!





