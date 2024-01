“Milei es presidente porque tuvimos un pésimo gobierno", aseguró la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, en una entrevista con Data Diario. "La gente no es tonta: si gobernás bien, te vuelven a votar. No nos votaron porque no les gustó lo que hicimos. Si no hacemos esa reflexión y análisis, va a ser muy difícil que podamos ponernos al frente de la defensa de los argentinos”, advirtió. De cara al paro del 24, celebró la decisión de la CGT y realizó un balance sobre los retrocesos en el primer mes del Milei. “No estamos dimensionando la gravedad de las consecuencias reales que van a tener las medidas que está impulsando el gobierno”.

Sobre el paro del próximo 24 señaló que “es una herramienta para decir que estamos en contra de las medidas que impulsó el gobierno y que son un atropello hacia los trabajadores y trabajadoras, hacia el Congreso y las instituciones”. Y resaltó que la posibilidad de manifestarse es “parte de la democracia”.

“Todo lo que impulsó hasta ahora el Poder Ejecutivo es violento”, dijo a un mes de la asunción de Milei. Por “la catarata de medidas contra los trabajadores y trabajadores que nos pone en una situación de incertidumbre absoluta respecto a qué va a pasar con el trabajo, con la economía y con el país. La violencia no es sólo pegar palos en la calle --lanzó--, también es psicológica”. En ese sentido, consideró que la oposición no está “poniendo palos en la rueda”: “El Congreso está funcionando en sesiones extraordinarias, estamos yendo a discutir todos los temas. No estar de acuerdo no es poner palos en la rueda. Somos proyectos claramente distintos y no hay posibilidad de estar cerca de lo que el Presidente propone hasta ahora”.

Más allá de las críticas al oficialismo, Marziotta también habló de la necesidad de una autocrítica en UxP y el peronismo. “Estoy segura de que si se hubieran cumplido las promesas de la campaña de 2019, hoy Milei no sería presidente. Sigo creyendo en nuestro proyecto de país y me entristece profundamente haber tenido a un presidente dentro de nuestro espacio político que no cumplió con las promesas de campaña. Me cuesta decir ‘ganó Milei’, perdimos nosotros”, afirmó. En ese sentido, agregó que Alberto Fernández “debería renunciar a la presidencia del Partido Justicialista” y “estar en el país, cerca de la gente”. Marziotta recordó que cuando Nestor Kirchner perdió las elecciones de 2009 en la Provincia de Buenos Aires, renunció a la presidencia del partido. “Néstor dijo: ‘Tengo que leer el resultado y estar más cerca de la gente’. Nosotros tenemos que aprender de quienes hicieron realidad la transformación del país”, aseguró.