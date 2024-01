Este lunes desde las 20 el Inter Miami de Lionel Messi visitará a Dallas en el estadio Cotton Bowl en el marco de un amistoso prepatario para la temporada 2024. ¿Cuándo juega vs el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo?



Tras el empate 0 a 0 en el amistoso ante la selección de El Salvador, en el debut en 2024, el Inter Miami de Messi se prepara para enfrentar a Dallas y luego emprender una gira por Arabia Saudita.

Inter Miami vs Dallas: formaciones y cómo ver en vivo

El encuentro entre Inter Miami y Dallas comenzará a las 20 horas y se podrá ver únicamente por MLSsoccer.com o MLSes.com. Ningún canal de TV lo televisará.



Dallas: Maarten Paes; Ema Twumasi, Sebastien Ibeagha, Nkosi Tafari Burgess, Samuel Junqua; Paxton Pomykal, Asier Illarramendi, Bernard Kamungo, Liam Fraser, Paul Arriola; Jesús Ferreira. DT: Nicolás Estévez.

Inter Miami: CJ Dos Santos; Julian Gressel, DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Noah Allen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gregore, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Gerardo Martino.

Cuándo juegan el Inter Miami de Messi vs Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Durante su estadía en Arabia Saudita, el equipo estadounidense se enfrentará a Al-Hilal, actual líder de la liga saudí, el 29 de enero. Días más tarde, el 1 de febrero, se realizará el choque denominado "The Last Dance" contra Al-Nassr, el equipo del astro portugués Cristiano Ronaldo. Aún no se confirmó por dónde se televisará o transmitirá el partido.

Los próximos partidos del Inter Miami de Messi

FC Dallas vs. Inter Miami | Amistoso | Lunes 22/01, a las 20:00 horas | Estadio Cotton Bowl

| Amistoso | Lunes 22/01, a las 20:00 horas | Estadio Cotton Bowl Al Hilal vs. Inter Miami | Amistoso | Lunes 29/01, a las 15:00 horas | Kingdom Arena

| Amistoso | Lunes 29/01, a las 15:00 horas | Kingdom Arena Al Nassr vs. Inter Miami | Amistoso | Jueves 1/02, a las 15:00 horas | Kingdom Arena

| Amistoso | Jueves 1/02, a las 15:00 horas | Kingdom Arena Hong Kong vs. Inter Miami | Amistoso | Domingo 4/02, a las 06:00 horas | Estadio Hong Kong

| Amistoso | Domingo 4/02, a las 06:00 horas | Estadio Hong Kong Vissel Kobe vs. Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, con horario a definir | Estadio Nacional de Japón

| Amistoso | Miércoles 7/02, con horario a definir | Estadio Nacional de Japón Inter Miami vs. Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir | DRV PNK Stadium

vs. Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir | DRV PNK Stadium Inter Miami vs. Real Salt Lake | MLS fecha 1 | Miércoles 21/02, a las 22:30 | DRV PNK Stadium

vs. Real Salt Lake | MLS fecha 1 | Miércoles 21/02, a las 22:30 | DRV PNK Stadium Los Angeles Galaxy vs. Inter Miami | MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 22:30 | Dignity Health Sports Park

| MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 22:30 | Dignity Health Sports Park Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18:30 horas | DRV PNK Stadium

vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18:30 horas | DRV PNK Stadium Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23:00 | Estadio a definir

| Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23:00 | Estadio a definir Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19:00 | DRV PNK Stadium

vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19:00 | DRV PNK Stadium Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21:15 horas | DRV PNK Stadium

vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21:15 horas | DRV PNK Stadium DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15:00 | Audi Field

| MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15:00 | Audi Field NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15:00 | Red Bull Arena

| MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15:00 | Red Bull Arena Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30/03, a las 20:30 horas | DRV PNK Stadium

