El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lamentó este martes la muerte de Umma, la niña de 9 años asesinada el lunes en un intento de robo en Lomas de Zamora, y le pidió a la justicia que “cumpla con su tarea” y se ponga “a la altura de las circunstancias” para que los asesinos de la pequeña “paguen por lo que han hecho”, tras destacar la celeridad con la que está actuando la Policía Bonaerense.



Desde Escobar, donde encabezó una recorrida por el primer Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Itatí, el mandatario envió sus condolencias a los padres de la niña, Eduardo Aguilera, agente de la Policía Federal Argentina y custodio de Patricia Bullrich, y María Eugenia Rodríguez Álvarez, también miembro de la PFA, que están siendo acompañados desde distintas áreas por el gobierno de la Provincia.

"Todo lo que podemos hacer lo venimos haciendo desde el primer momento. Después también, obviamente, en la búsqueda de los responsables. La Policía de la Provincia actúa como auxiliar de la Justicia y quiero hacer unas pequeñas consideraciones”, señaló el gobernador, marcando una diferencia de responsabilidades entre la fuerza bonaerense y el Poder Judicial.



Actualmente, “estamos con números realmente muy favorables en términos de resolución de cada uno de estos casos, que se resuelven en las primeras 24 horas en un 83%. Es muy importante dar resultados en términos de encontrar a los responsables”, destacó sobre la efectividad de su gestión.

“Estuve en contacto desde el primer minuto con el ministro (de Seguridad provincial, Javier) Alonso, que estuvo sobre el tema, se desplazó al lugar, una presencia absoluta para dar una respuesta, que es encontrar a los responsables”, agregó, luego de confirmar que ya están identificados todos los autores del crimen y que la Bonaerense -en conjunto con la PFA- trabaja para lograr las detenciones correspondientes.

Hasta el momento, confirmó, solo hay un joven apresado, identificado como Patricio Valentín García, de 22 años, con antecedentes penales. El resto de los presuntos autores del crimen, según precisó el mandatario provincial, también tenían antecedentes y entradas en comisarías por delitos vinculados al robo de automotores.

En ese sentido, Kicillof recordó el papel central que debe cumplir la justicia. “La Policía de la Provincia encuentra el responsable, lo apresa y después queda en manos de la Justicia. Así que estas cuestiones requieren que el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias. Si nosotros logramos capturar a algún responsable, lo llevamos a la comisaría y después queda a disposición de un juez. Si ahora está libre... Lo he dicho mil veces, es un hecho real, no es una discusión, es objetivo: no resuelve la Provincia cuándo dar libertades o cuándo dejar presa a una persona”, remarcó.

“Tiene que ser la Justicia la que cumpla con su tarea”, subrayó el mandatario bonaerense. “Si nosotros conseguimos ofrecer a los responsables, las penas y el tamaño de las penas es algo que resuelve la Justicia en base a leyes nacionales, el Código Penal; no es una discusión de la Provincia, que actúa con la Policía como auxiliar y lo ha hecho de una manera eficaz en términos de identificar a los responsables”, insistió.

Respecto a los responsables del asesinato de Umma, el gobernador dijo que continúan buscándolos: “Esperamos y necesitamos que todos ellos paguen por lo que han hecho", expresó, y volvió a aclarar: "Esto deja de estar bajo la responsabilidad de la Policía. Ya pasa a manos de la Justicia una vez que la Policía cumple con su función de investigación y de capturarlos”.

Tras la detención de Patricio Valentín García, la policía intenta dar con el paradero de los otros tres presuntos autores del crimen, entre ellos Miguel Pastor Romero Molinas, cuya huella se encontró en el Toyota Corolla que los criminales usaron para abordar a las víctimas y que luego descartaron.