Se acabó el misterio. Esta mañana la Academia de Hollywood anunció las nominaciones para la 96º edición de los premios Oscar, cuya gala se realizará el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Jimmy Kimmel. Faltan casi cincuenta días para la noche más importante de la industria del entrenamiento, tiempo de sobra para que cada quien elabore sus propios pronósticos. Para eso, desde ya, resulta fundamental ver cómo son, de qué se tratan las películas nominadas. A continuación, entonces, una guía para saber dónde ver o cuándo se estrenarán –si es que lo hacen, dado que dos de las contendientes al rubro principal, American Fiction y Past Lives, no se verán por estos pagos– en la Argentina.

Oppenheimer: La película de Christopher Nolan viene capitalizando el fenómeno Barbenheimer mucho mejor que la otra cabeza de la criatura, al punto de haberla vencido con holgura en los Globos de Oro y el Critics’ Choice. ¿Repetirá en el Oscar? Es muy probable, dado que acumuló un total de 13 nominaciones, entre ellas, Mejor Película, Dirección, Actor protagónico y de Reparto y Guion adaptado. Quien quiera comprobar si amerita semejante cosecha puede verla bajo la modalidad alquiler en Flow y Google Play o, tanto mejor, en una sala de cine desde este jueves, cuando se reestrene en pantalla grande.

Pobres criaturas.

Pobres criaturas: Era esperable que esta particular relectura de Frankenstein en clave feminista a cargo del realizador griego Yorgos Lanthimos, centrada en los avatares de una mujer resucitada por un científico que recorre Londres descubriendo las mieles de la libertad y los placeres del cuerpo, estuviera entre las preferidas de los académicos. Pero no que fuera la segunda película con más nominaciones por detrás de Oppenheimer. La ganadora del León de Oro en el último Festival de Venecia logró presencia en once rubros, incluyendo los más relevantes: Mejor Película, Dirección, Actriz protagónica y Guion Adaptado. Pobres criaturas está en la cartelera comercial desde la semana pasada.

Los asesinos de la Luna: Se sabe que la Academia no suele tratar muy bien a Martin Scorsese: le nominan sus trabajos en múltiples rubros, cuestión de reencender la ilusión del italoamericano y sus seguidores, pero luego no le dan nada. La revancha podría llegar con esta película que consiguió diez nominaciones –Mejor Película, Dirección y Actriz protagónica, las más relevantes– y aborda la masacre de la tribu de nativos americanos Osage en el estado de Oklahoma durante la década de 1920, poco después de haber descubierto petróleo bajo sus tierras. Estrenada en salas en octubre, puede verse en la plataforma Apple TV+.

Los asesinos de la luna.

Barbie: Hacía mucho tiempo que una película no trascendía la pantalla con la fuerza de esta aproximación a la mítica muñeca a cargo de la realizadora Greta Gerwig. A tal punto fue una anomalía, que no se había estrenado y ya tenía colgada el cartelito de candidata al Oscar. La lluvia de nominaciones para los Globos de Oro y los Critics’ Choice parecía confirmar ese pronóstico, aunque a la hora de la repartija de estatuillas perdió con su némesis dorada, Oppenheimer. En ese contexto, sus ocho nominaciones al Oscar –está en Mejor Película y Guion Adaptado, pero en Dirección ni Actriz protagónica– dejan sabor a poco. Barbie está en la plataforma HBO Max y, al igual que la biopic sobre el creador de la bomba atómica, volverá a las salas este jueves.

Maestro: No falla: si una estrella de Hollywood interpreta, toneladas de maquillaje mediante, a una reputada figura de la cultura, esa película tendrá una buena cantidad de nominaciones de premios. Y ni hablar si esa estrella también dirige. Así ocurre con Bradley Cooper en este melodrama sobre la relación entre el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein y su esposa Felicia, que aspira a un total de siete estatuillas, siendo Mejor Película, Guion Original y Actor y Actriz protagónicos las más relevantes. Maestro está en Netflix.

Maestro.

Los que se quedan: ¿Qué hacen una cocinera afroamericana que transita el duelo por la muerte de su hijo en Vietman, un profesor solitario, bizco y cascarrabias y un alumno rebelde obligados a pasar las fiestas en un colegio de elite? La premisa de último trabajo de Alexander Payne (La elección, Entre copas, Nebraska) parece el comienzo de un chiste, pero sirve de puntapié para una de las películas más queribles del año que se fue. Si bien llegará al Dolby Theatre a una buena distancia de las favoritas, los reconocimientos a Paul Giamatti y a Da’Vine Joy Randolph en los rubros interpretativos de las primeras premiaciones de la temporada pueden ser el preludio de la conversión de sus cinco nominaciones al Oscar –además de ellos, compite como Mejor Película y Guion original– en al menos dos estatuillas. Cita impostergable en las salas a partir del 8 de febrero.

Anatomía de una caída: La decisión de la Academia de sumar a su plantilla de socios una buena cantidad de extranjeros mundializó aún más al Oscar, como demuestran el triunfo de la coreana Parásitos en 2020, las nueve nominaciones de la alemana Sin novedad en el frente el año pasado y, ahora, las cinco de la ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actriz protagónica y Guion Original. Centrada en el juicio a una mujer acusada de la muerte de su esposo y en cómo ese proceso desnuda el lado más oscuro de la dinámica familiar, Anatomía de una caída se estrena este jueves.

Zona de interés.

Zona de interés: Anatomía de una caída no fue la única película europea con una buena performance en las nominaciones. También cinco –entre las que se destacan Mejor Film, Film Internacional, Dirección y Guion Adaptado– sumó el flamante largometraje del británico Jonathan Glazer, que sigue el día a día de un jerarca nazi y su familia viviendo en una casa construida en un terreno lindante al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Parteaguas desde su estreno en el Festival de Cannes, Zona de interés se ha valido de la disputa entre acérrimos defensores y enconados críticos para integrarse a la élite de la temporada de premios. ¿Se justifica tamaña polémica? La respuesta podrá encontrarse en los cines desde el 15 de febrero.

La memoria infinita, La sociedad de la nieve y El conde: Si en los últimos años los realizadores mexicanos se encargaron de que se hable castellano en el Oscar, este año la responsabilidad recaerá en Chile, una de las cinematografías más interesantes de la región, y en España. Además de Robot Dreams, ternada a Mejor Film de Animación, del Viejo continente proviene la adaptación audiovisual del libro homónimo que narra lo ocurrido en la Tragedia de los Andes (nominado a Mejor Film Internacional y Maquillaje y peinado). El país ubicado al otro lado de la Cordillera, por su parte, aportó el notable documental, dirigido por Maite Alberdi, sobre la relación entre un periodista con un Alzheimer avanzado y su esposa (una de las cinco ternadas en esa categoría), así como también el film de Pablo Larraín –nominado a Mejor Fotografía– que imagina a Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años. Las tres películas están en Netflix.