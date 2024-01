Rosario Central, el campeón de la última Copa de la Liga, estrenará este jueves el título cuando visite a Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio José Fierro de la capital tucumana, con arbitraje de Pablo Echavarría y TV a cargo de la señal de cable TNT Sports. A la misma hora, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá en su estadio a Newell's (ESPN Premium) y desde las 19, abrirán el certamen Tigre y Sarmiento en Victoria (TV Pública) y, en Córdoba, Instituto recibirá al recién ascendido Deportivo Riestra (TNT Sports).

Rosario Central no contará con el delantero colombiano Jaminton Campaz –la figura del equipo campeón–, quien aún no se reintegró al trabajo y lo haría en las próximas horas, ni tampoco con el lesionado marcador lateral derecho Damián Martínez, quien sufrió un esguince de rodilla en la final que el equipo "canalla" le ganó a Platense en Santiago del Estero.



El volante central Mauricio "Caramelo" Martínez, uno de los refuerzos, jugaría de titular en el doble 5 junto a Kevin Ortiz y el DT, Miguel Ángel Russo, ubicaría al extremo derecho Matías Ocampo o al zaguero Juan Cruz Komar en lugar de Martínez.

Enfrente se parará Atlético Tucumán, donde los entrenadores Sergio Gómez y Fabio Orsi no contarán con el experimentado volante Guillermo "Bebe" Acosta, quien mantiene un conflicto con los dirigentes del Decano.

En Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá a Newell's en su estadio Alfredo Terrera –el campo de juego del Madre de Ciudades fue resembrado– por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga 2024. El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Central Córdoba, que comienza en el puesto 22do. en la tabla del descenso, vuelve a ser dirigido por el exdelantero de Newell's, River, Roma de Italia y la selección argentina, el santafesino Abel Eduardo Balbo. Balbo dirigió a Central Córdoba en el segundo semestre de 2022, durante 18 partidos (ocho victorias, dos empates y ocho derrotas), lo salvó del descenso cuatro fechas antes del final del campeonato y tras aquella campaña emigró a Estudiantes de La Plata.

Los santiagueños no contarán con el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, quien no renovó su contrato y emigró a Gimnasia de Jujuy, y dispondrían en la formación titular del ex volante "canalla" Walter Montoya y el exzaguero de Argentinos Juniors, Pablo Minissale.

Por el lado de Newell's, que ahora es dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera en lugar de Gabriel Heinze, contará a priori con la presencia de Franco Díaz, ex volante de Platense, como mediocampista central, quien jugó bien en los dos amistosos de la Serie Río de la Plata disputados en Uruguay.

Larriera no tendrá al volante central Juan Sforza ni al delantero Francisco González –quienes juegan el preolímpico del Sub 23 en Venezuela– y duda sobre la inclusión del experimentado mediocampista Ever Banega y del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, quienes se sumaron en los últimos días al plantel profesional, viajaron con el plantel e integrarían el banco de suplentes.

Entre los partidos que abrirán la jornada, por la Zona A, Instituto recibirá en su estadio de barrio Alta Córdoba al ascendido y debutante Deportivo Riestra. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

La Gloria, conducida por el DT Diego Dabove, buscará reafirmar su buen desempeño alcanzado el año pasado, en el que logró estabilizarse en la categoría, y con algunos refuerzos de jerarquía como el delantero Silvio Romero y el volante Guido Mainero, se ilusiona con pelear más arriba y buscar un lugar en copas internacionales.

Riestra, por su parte, hará su debut absoluto en la máxima categoría, logro que alcanzó hace poco más de un mes tras vencer en la final del reducido de la Primera Nacional a Deportivo Maipú de Mendoza, en un juego que se disputó precisamente en la cancha de Instituto.



El objetivo del blanquinegro será afirmarse en la categoría para lograr la permanencia, y para eso realizó una exigente pretemporada en la cual jugó varios encuentros amistosos, tanda que cerró con el empate ante Platense la semana pasada.

Además, Tigre recibirá a Sarmiento de Junín, ambos equipos con entrenadores debutantes. El encuentro, por la zona B, se desarrollará en el Estadio José Dellagiovanna, de Victoria, con el arbitraje de Andrés Gariano. Será una jornada de debutantes en los bancos de suplentes, ya que Néstor Gorosito estará en el banco de Tigre en reemplazo de Lucas Pusineri, y Sergio Rondina llegó al equipo juninense en reemplazo de Facundo Sava.

Probables formaciones

INSTITUTO: Roffo; Franco, Alarcón, Brizuela, L. Rodríguez; Bochi, Lodico; Barrientos, Puebla, G. Rodríguez; Romero. DT: Diego Dabove.

RIESTRA: Manganelli; Minervino, Barrionuevo, Varela, Murillo, Sansotre; Landriel, Monje, Pereyra; Benegas, Bravo. DT: Matías Modolo.

Estadio: Instituto. Árbitro: Nicolás Ramírez. Hora: 19.00. TV: TNT Sports.

----

TIGRE: Tagliamonte; Ortega, Nardelli, Orban, Adorno, Genez; Galvan, Cardozo, Maroni; Armoa, Contín. DT: Néstor Gorosito.

SARMIENTO: Monetti; E. López, Paredes, Insaurralde, G. Diaz; Amarilla, Godoy, Paradela, P. Pérez; L. López, Fontana. DT: Sergio Rondina.

Estadio: Tigre. Árbitro: Andrés Gariano. Hora: 19.00. TV: TV Pública.

----

A. TUCUMÁN: Devecchi; Flores, Romero, Paz; Lagos, Sánchez, Castro, Orihuela; Giani, Pereyra; Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

ROSARIO CENTRAL: Broun; Ocampo, Komar, Mallo, Quintana, Sández; Ortiz, Martínez; O'Connor, Malcorra, Lovera; Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: José Fierro. Árbitro: Pablo Echavarría. Hora: 21:15. TV: TNT Sports.

----

CENTRAL CÓRDOBA: Mansilla; Gómez, Valdez, Andueza, Minissale, Montoya; Sanabria, García, Montoya, Godoy; Ocampos. DT: Abel Balbo.

NEWELL'S: Macagno: Méndez, Velázquez, Glavinovich, Martino; Sotelo, F. Díaz, E. Fernández; Schor, Aguirre; May. DT: Mauricio Larriera.

Estadio: Central Córdoba. Árbitro: Luis Lobo Medina. Hora: 21:15. TV: ESPN Premium.