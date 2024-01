El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó que el Gobierno "está inflexible" con el tema retenciones "porque necesita recaudación", al referirse al encuentro del jueves -del cual participó- entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios para analizar el proyecto de Ley Ómnibus.



"Nos describió la situación económica del país y la intención de llegar a déficit cero para no tener que emitir", comentó Achetoni en declaraciones radiales, y sostuvo que "ese déficit cero no necesariamente sale de gastar lo que ingresa, sino que se gasta un poco más", aunque, a criterio del Gobierno, "necesitan imprimir mayor presión impositiva a través de los derechos de exportación (DEX) para poder equilibrarlos", refirió.



"En ese sentido nos quejamos porque venimos de una muy mala campaña, una muy mala cosecha, e imprimir este año más presión impositiva, más derechos de exportación a muchos sectores es atentar contra la posibilidad de, a través de la producción, generar mayor recaudación", subrayó el titular de FAA.



Pese a oponerse a las retenciones, Achetoni afirmó que "ellos están inflexibles con la posibilidad de quitarlas porque necesitan recaudación", tras lo cual advirtió: "Nosotros decimos que la recaudación la van a incrementar siempre y cuando den condiciones para producir más, si no el efecto va a ser contrario".



En este sentido, repasó la situación de varias economías afectadas por el aumento de DEX: inicialmente, la propuesta era que "la soja quedaba en 33% y todos los demás iban al 15%", pero "con el inicio de las discusiones hubo productos que fueron quedando en cero, como la parte frutícola, la de lácteos; y hubo un retroceso importante en la olivicultura, en el vino, que de 8% que se pretendía quedaría en cero".



También mencionó el tema de la carne, maíz y trigo, que "quedaría en 15%, pasando la carne del 9% al 15% y el maíz y trigo del 12% al 15%", y el del girasol, "una economía regional, por lo general, distante de los puertos, que se iría del 7% al 15%".