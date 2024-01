Hijos e hijas de Laura Díaz (64), víctima de femicidio en la ciudad de Metán, en el sur salteño, piden que se investigue una presunta mala praxis en el Hospital Del Carmen, lugar al que llegó la mujer en búsqueda de asistencia médica luego de ser agredida con un arma blanca por su pareja, Miguel Moreno (72), imputado por el crimen.

"Mi mamá había sido herida pero no había muerto. Si la hubieran atendido, quizás se iba a salvar. Han estado casi 4 horas sin hacer nada (en el hospital), cuando le pusieron una sonda en la herida recién se desvanece", dijo a Salta/12 Irma Moreno, hija de Laura Díaz.

Moreno contó que estaba en la ciudad de Salta cuando sus hermanos la llamaron para decirle que su padre había herido con un arma blanca a su madre. Sin embargo, sus familiares le habían comunicado, sobre la base de lo que diagnosticaban los médicos del hospital, que se encontraba "estable".

Asimismo, Moreno relató que pese a que un hermano suyo pedía el traslado de su madre al Hospital San Bernardo, de mayor complejidad, ubicado en la capital salteña, el personal médico había decidido que permaneciera en una sala del Hospital Del Carmen de Metán y luego derivarla a una clínica privada de esa localidad porque tenía la cobertura de la obra social PAMI.

"Ella estaba estable hasta que le introducen una manguera. Mi hermano estaba viendo por la rendija del zoom, ahí ella se desvanece, pierde sangre, se pone grave y la derivan recién a Salta. Pero han hecho como 4 o 5 cuadras y se ha cortado", contó la hija. Ante esa situación, indicó que el personal de salud llevó de nuevo a Laura Díaz al hospital local, donde intentaron reanimarla pero fue en vano.

"Ellos (médicos y médicas) han demorado en atenderla. Mi madre tenía una herida y tendrían que haber actuado de otra manera", consideró la hija, precisó que fueron enfermeras las que introdujeron una sonda en la herida de su madre y sin aplicarle anestesia; asimismo, recalcó que sólo le habían realizado antes una radiografía. También dijo que su madre no fue asistida en un quirófano.

Uno de los hijos radicó la denuncia por mala praxis el 22 de enero contra dos médicos y una médica del hospital de Metán. Señaló entre otras cosas algunas contradicciones, una de éstas es que la médica del hospital les dio un certificado indicando que el deceso se produjo por "una herida de arma blanca en el pulmón izquierdo", mientras que el informe de autopsia menciona "que la herida fue en el corazón".

Además, el denunciante afirmó que un médico "dijo que la herida se podría cerrar sola" en vez de asistirla en un quirófano. En la sala donde la tuvieron "no había anestesista, ni ningún insumo para que pueda ser operada", sostuvo. Consideró que cuando las enfermeras colocaron el drenaje no habían identificado donde se encontraba la lesión.

Por su parte, la hija indicó que su madre fue herida alrededor de las 12.40 y murió a las 16. También aseguró que Laura Díaz había salido caminando de la casa hasta la vivienda de su hermano que queda al lado, para mostrarle que había sido apuñalada. Luego fue trasladada en el vehículo de un vecino, "caminó hasta subir al auto y después se bajó sola para subir a la silla de ruedas" al llegar al hospital, relató.

Aunque la información oficial de la fiscalía afirmó que la policía acudió al domicilio por un llamado que alertaba sobre un hecho de violencia familiar y allí "encontraron a la mujer de 64 años lesionada con un arma blanca en la zona abdominal, por lo que fue asistida, falleciendo posteriormente", la hija relató otra secuencia. "Ellos (los policías) han llegado después, cuando mi mamá ha llegado al hospital", aseguró.

Esta semana, el juez de Garantías de Metán Mario Teseyra dictó la prisión preventiva de Miguel Moreno, acusado por el fiscal Gonzalo Gómez Amado como presunto autor del delito de homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género.



La información judicial consigna que "el 17 de enero pasado la víctima se encontraba en su domicilio cocinando junto a su hija". "En ese momento habría ingresado su expareja para apuñalarla en el torso. La mujer fue trasladada al hospital, donde horas más tarde falleció como consecuencia de las lesiones recibidas".

"Él es culpable. Nosotros no hemos hecho la denuncia (al personal médico del hospital) para salvarlo a mi papá. La justicia tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Nosotros lo que queremos es que no pase esto de nuevo en el hospital. Que salven las vidas (...) Que no vuelvan a hacer lo mismo. Podrían haberla salvado", dijo la hija.

Asimismo, Irma Moreno contó que su padre "tenía muchos celos" de su madre y ejercía violencia psicológica, "golpes no". "No pensábamos que iba a llegar a esto. No entiendo qué le ha pasado a él", manifestó. Señaló que su mamá y su papá llevaban alrededor de 45 años juntos y tuvieron 7 hijos e hijas.

"Mi mamá era bien querida, se daba con todo el mundo. Era jubilada y trabajaba, iba a cuidar a una viejita. Vivía trabajando a pesar de que tenía su jubilación. No se quedaba quieta, era activa, a todo el mundo le hacía favores. Siempre estaba para todo", relató la hija.

Asimismo, recalcó: "no queremos algo económico a favor (con la denuncia al personal médico). Es simplemente para que esto no pase. Yo preferiría tenerla a mi mamá viva. Con toda la plata no me la van a devolver. Ella era todo para nosotros, era la alegría de todos. Si necesitaban algo, ahí estaba ella. Queremos que se haga justicia para que no pase de vuelta".