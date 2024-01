Los Besos



Helados verdes

2017

“Cien pesos en cada bolsillo/ Vos y yo, vos y yo, vos y yo/ Besos”. La letra de “Helados verdes” transmite el poder indestructible de los romances que comienzan, como el que la banda construyó con el público a medida que se difundía este pequeño disco que hoy parece un Grandes Éxitos. El álbum también incluía la “Canción del ballotage”. Rosario Bléfari y su hija, la cantante Nina Suárez, la escuchaban y bailaban juntas. “Mi mamá me decía que la sentía como una canción hermana”, recordó Nina en el ciclo Fan de la Asociación Civil y Cultural Brandon, disponible en YouTube. Poco después, en el mismo ciclo, Paula versionó “Lobo”, un tema de Misterio relámpago, de Bléfari. “Rosario es, tal vez, mi referente más importante”, dijo antes de cantar.

Los Besos

Copia viva

2018

El disco preciso en el momento justo. Un año después de su primer golpe, Los Besos confirmaban todos los elogios con un trabajo que se alimentaba de canciones de distintas épocas del grupo. La frustración de "Destino" ("No hay caso/ te gustan los hombres") ya había sido grabada en AAAAAAAAAAA, el debut solista de Paula Trama, de 2009, cuando Los Besos aún no existían. "Amazonas" era de 2015. Una versión previa se puede escuchar en Canciones sueltas, un EP de Paula donde aparece la primera grabación de “Helados verdes”. Sin embargo, las canciones conectaban con el contexto de una marea verde que se enfrentaba a las consignas provida. El hit "La cascada de tu pelo enredado" tiene letra de Francisco Garamona. "Telón" introduce el saxo en la banda.

Susi Pireli

Susi

2018

“Susi no es una banda”, dice Paula sobre el dúo que desde 2016 mantiene con su novia, Inés Copertino, tecladista del grupo Amor Elefante. “En Susi cada canción es un capricho: acá un violín, acá sólo un violín y una voz”, explica. Antes de la llegada de Rosa Nolly a Los Besos, el grupo funcionaba también como un espacio ideal para que Paula pudiera desarrollar su obsesión con el saxo. “Hay varios temas de Susi con saxo. Te diría que más de cinco. Y siempre graba alguien distinto”, señala. Sintetizadores, voces y pulso pop. El disco Susi es la confirmación de esa libertad. “Que sea sólo una invitación para bailar”, canta Paula en “Poción”. El disco incluye una de las cuatro versiones grabadas de “Helados verdes” y celebra a Liza Minelli.

Paula Trama

En vivo en el Xirgu

2021

A pesar de que toca guitarra, teclados, saxo, ukelele y hasta fue baterista de un dúo a principios de los 2000, en este disco Paula Trama sólo se concentra en su voz. Un álbum despojado, grabado en vivo en un Teatro Margarita Xirgu sin público. Un registro con rastros de distancia social. Apenas acompañada por Inés Copertino y Barbi Recanati (que aparece en su tema “Los días que no estás”), Paula logra consolidar la manera de cantar que empezó a explorar desde que se enamoró de proyectos como Pet Shop Boys, Everything but the Girl, Cocteau Twins, y solistas como Liza Minelli y Kate Bush. El álbum trae la última versión registrada hasta el momento de “Helados verdes” y confirma que en cualquiera de sus formas es una canción maravillosa.