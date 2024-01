La analogía es precisa al hablar de la escalera de ascenso en el automovilismo. Un joven prodigio del volante que corrió más de 350 carreras de karting desde que tenía siete años, de repente, tuvo su chance en los autos con techo. Aunque las reglas permiten excepciones para chicos de 15, según su experiencia previa, Marco Dianda aún tenía 14 años en la temporada pasada y le costó conseguir el permiso. Sin embargo, la Asociación Corredores Turismo Carretera analizó su palmarés y permitió que ingrese a la divisional menor, el TC Pista Mouras, donde el cordobés de Guatimozín se convirtió en el vencedor más joven y accedió a la licencia para subir al TC Mouras. Y, apenas en la primera carrera del 2024, confirmó su condición con una contundente victoria con sus 15 años, 9 meses y 30 días.

Marco sabe de sacrificios, desde el ejemplo de su familia hasta lo vivido en su propia piel estando solo en Italia en una experiencia inolvidable justo antes de retornar a Argentina. Su concepto de responsabilidad hizo que honrara la confianza que la ACTC brindó al firmar el permiso de correr con coches de 1.300 kg de peso, que sin mucho esfuerzo alcanzan los 250 km/h debido a su potencia. Forjó su propia historia en pocos meses y, al iniciar el año deportivo este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras, confirmó su capacidad de pasar a una categoría potente e iniciar el camino de los ídolos del TC.

Dianda dominó en la 1ra Fecha del TC Mouras - PRENSA ACTC

Como sucede con los elegidos, los astros parecieron alinearse en la calurosa jornada veraniega que significó el regreso a la actividad de los pilotos de las categorías escuela. Marco Dianda (Dodge) sostuvo la posición privilegiada en el inicio de la carrera mientras sus rivales terminaron enredados en el embudo que se generó en la segunda curva. Se produjo el retiro de Faustino Cifre (Ford) y el retraso de Santiago Biagi (Dodge), inmediatos perseguidores, cuando el roce entre ellos desató las maniobras evasivas del malón que avanzaba detrás y del que pocos pudieron salir sin inconvenientes. Esto allanó el camino de "Marquitos" y obsequió un podio cantado a Benjamín Ochoa (Ford) y Gastón Iansa (Chevrolet). "Cuando pasé el curvón y no vi a Cifre me tranquilicé bastante, me saqué un peso importante con esta victoria", remarcó el cordobés que se apoya en el equipo Galarza Racing para la preparación de su auto. Aunque la adrenalina se presentó repentinamente en los primeros metros y nunca más elevó el tono de lucha en las posiciones avanzadas el TC Mouras mostró, con los siete primeros lugares copados por debutantes, que los chicos llegaron bien preparados y que los exámenes que se verán en las 14 fechas del año serán más exigentes.

Guiffrey y la fórmula ganadora

La fortaleza de los ascensos se confirmó también en el TC Pista Mouras, la categoría menor de los autos de la ACTC, donde se impuso un joven entrerriano que llegó con la experiencia de ser campeón de la Fórmula 3 Metropolitana. Devolviendo a Torino una presencia importante en la divisional menor, ganó Juan Pablo Guiffrey en la primera carrera de la temporada gracias a la preparación del equipo RUS Med Team, delante de Alan Denis Cifre (Ford) y Manuel Borgert (Ford). El as del chico de Villaguay fue lanzado sobre la mesa en el comienzo de la carrera, doblando por la parte más sucia y recorriendo el tramo más largo del curvón platense, sorprendiendo a Cifre con una superación impecable en el primer giro. "Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado esto", dijo Juan Pablo, cuyo ritmo fue preciso e indescontable con el "Toro" que alguna vez manejó el ex Fórmula 1, Norberto Fontana. El calendario vuelve a poner a prueba a los pilotos del TC Mouras y TC Pista Mouras el fin de semana del 11 de febrero, con el mismo circuito platense como escenario y la reducción de actividad en pista que se adoptó para disminuir el elevado gasto de una carrera.

TC 2024: Contando los días

El Calafate será testigo de la nueva era - PRENSA ACTC

Del 23 al 25 de febrero se inicia el Campeonato Argentino de Turismo Carretera con la expectativa de ver la renovación de autos en la pista de El Calafate, Santa Cruz. El plan incluye al año 2024 como período de convivencia entre los modelos de autos representados en la actualidad (Chevy, Falcon, GTX y Torino) con los flamantes Ford Mustang Mach 1, Chevrolet Camaro ZL1, Dodge Challenger SRT, Toyota Camry y el restyling del Torino. Confirmando la tendencia del primer momento, el interés de los pilotos y equipos creció en torno a los nuevos coches y son muchos los que se lanzaron a una corta pretemporada, sin vacaciones, acondicionando los vehículos que ya superaron una prueba comunitaria en el autódromo de San Nicolás. Los datos relevados con los autos y equipos que los construyeron son la base del reglamento que busca equiparar las chances de las marcas tan diferentes entre sí en materia de aerodinámica.

Nada menos que el campeón Mariano Werner es uno de los usuarios del modelo Mustang de Ford, colocando el distintivo N° 1 en la imagen fresca del nuevo TC. Su vehículo pasó la etapa de enchapado y está en proceso de pintura, antes de calzar los elementos de tecnología que transforman el casco de caños protectores, fibra y chapa en un auto de carreras a cargo del Fadel Memo Corse Racing. Protagonista de un cambio de última hora, también Juan Bautista De Benedictis tendrá un nuevo vehículo de la marca del óvalo para iniciar el año deportivo bajo el ala del DTA Racing. El mismo modelo fue elegido por Germán Todino dentro de la escudería Maquin Parts Racing y por Nicolás Trosset bajo el encargo del Uranga Racing.

Los amantes de la marca del moño tendrán al menos tres pilotos que apostaron desde el vamos al Chevrolet Camaro. Por un lado está Christian Ledesma como punta de lanza, con el auto armado y probado con la escudería Pradecon Racing, debutando en la categoría. Uno de los jóvenes talentos como Marcos Quijada también tendrá uno, con atención de Daniel Uranga al igual que Trosset; mientras que Ricardo Risatti manejará un moderno diseño que prepara el LRD Performance.

Diferente es la situación de Dodge, que por el momento tiene solo a Juan Martín Trucco como representante de los Challenger que construyó el equipo Di Meglio Motorsport; o la posición del recién ascendido Tobías Martínez (Campeón de TC Pista) con el Torino 2024 que avanza con gran ritmo en el taller del Trotta Racing con Maximiliano Juárez a cargo de la adaptación, del papel a la realidad, de un auto que se diseñó en un concurso de artistas. El Toyota Camry se mostraría con Andrés Jakos y la base del Dole Racing como con Gastón Ferrante, que se sumaría a un plan que tiene muchos interesados que están condicionados por el escaso tiempo hasta el arranque del torneo más esperado del deporte motor.