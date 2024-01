El ministro de Infraestructura y servicios públicos bonaerense Gabriel Katopodis cuestionó este lunes por AM750 el cierre del ministerio de Infraestructura nacional y su conversión en una secretaría bajo la órbita del ministerio de Economía y aseguró que es parte de un plan del Gobierno para “extorsionar” a las provincias.



Para el funcionario, “es preocupante que toda la obra pública nacional esté paralizada” así como que “el Poder Ejecutivo esté insistiendo con esta potestad legislativa”. Esto es, que mediante la ley ómnibus esté buscando la suma del poder público en una gama amplia de materias.

Katopodis aseguró que el Gobierno nacional “resignó la parte fiscal” de la ley ómnibus “para conseguir esta herramienta que le va a permitir hacer lo que quiera”, como, por ejemplo, “sacar toda la obra pública o los fondos para la zona de frío”.



“En general, me parece que ya era grave no tener obra pública. Y ahora no tenemos ministerio. Y la solución que están pensando es ponerla en el ministerio del recorte. Es lo que faltaba para saber que estos tipos no creen en la obra pública”, aseguró.

En este punto, el ministro recordó que en Argentina, “si no hay obra pública, no hay plan de desarrollo”. Y que, de esta manera, “se le quita el derecho a los vecinos de tener agua o una calle asfaltada”.

“Estamos convencidos de que pudimos demostrar que la obra pública era una palanca que empujó la economía y permitió llegar a cada lugar de Argentina con infraestructura”, aseguró Katopodis quien, hasta hace algunos meses, conducía la cartera nacional.

Finalmente, el funcionario aseguró que todo esto ocurre mientras el Gobierno busca arrogarse las facultades legislativas para así poder “extorsionar a los gobernadores” en un proceso desigual de negociaciones.

“No entienden que el 40 por ciento del congreso está en manos de la oposición por voto popular. El país va a ser el resultado de acuerdos, de consensos, de discusiones políticas”, concluyó.