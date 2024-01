El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, afirmó que "de una movilización como la de ayer todos toman nota, aunque intenten ningunearla". Lo hizo al salir al cruce de funcionarios del Gobierno nacional que ayer minimizaron la contundencia del paro y la marcha convocada por las centrales sindicales, la CGT y las dos CTA.



En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el funcionario, que participó de la protesta que tuvo epicentro las inmediaciones del Congreso, consideró que "fue una movilización contundente lo que pasó en la plaza, pero también lo que ocurrió en las plazas de todo el país".



"Ello da cuenta de que muchísimos argentinos la están pasando mal, que están peor los empresarios pymes, los comerciantes, los trabajadores, los que changuean. Los únicos que están mejor son los 15 empresarios más importantes de la Argentina", opinó Katopodis, y agregó: "Están golpeando el salario y hay tarifazos porque quieren un país para pocos, algo que no es viable".



"De una movilización como la que se produjo ayer todos toman nota, aunque intenten ningunearla. Fue un hecho masivo", expresó como respuesta a los portavoces del Gobierno que minimizaron la contundencia del paro y de la marcha.



Sostuvo que "no hubo una consigna unificadora" y que "para que pase lo de ayer realmente tiene que haber mucho cansancio, angustia y preocupación". "Que hoy no haya sesión en el Congreso es un primer efecto de todo lo que pasó", analizó en referencia a la dilación en el tratamiento en el recinto del megaproyecto libertario.



Luego, se refirió al posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que si alguno de los artículos económicos de la "ley ómnibus" es rechazado, se recortarán "inmediatamente las partidas provinciales".



"Rechazo que el gobierno ejerza extorsiones o amenazas contra los gobernadores. Es una posición de debilidad tener que andar amenazando a gobernadores por redes para que voten el dictamen", dijo el titular de la cartera de Infraestructura.



Finalmente, Katopodis subrayó que "el gobierno debe gobernar para todos los argentinos, no sólo para los que piensan igual que el Presidente", y consideró que "ayer fue el primer paso para marcar el límite".