Mientras se prepara para reaparecer en la escena pública en pocas semanas, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, puso por escrito su visión de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Javier Milei en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica. Se trata del primer paper salido del think tank de Massa, la Fundación Encuentro, en la que trabaja junto a varios de sus ex funcionarios, entre ellos el ex Aduanas Guillermo Michel, el ex Industria José De Mendiguren y el ex secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

El paper de Massa contra el modelo Milei