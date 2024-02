Más de una década de trabajo fortaleció la idea del deporte como puntapié del movimiento turístico. Con sorprendentes ingresos en los comercios regionales como respaldo, se descubrió que la multiplicación era tal que cualquier inversión era amortizada. Lo que se destinó para traer una competencia internacional del deporte motor –tanto como de cualquier otra rama– benefició al pueblo, directamente, en forma de hotelería y gastronomía colmada, puestos de trabajo y mano de obra, comercios abarrotados y una publicidad impagable sobre las bondades del país, la amabilidad de la gente y los paisajes por conocer. Pero este punto de vista dejó de ser prioritario, se perdió el terreno ganado y, con la reciente cancelación del GP de Motociclismo en Termas de Río Hondo (con el deseo de volver en 2025) el ciclo que creció desde la llegada del Dakar en 2009 se ralentizó y no parece tener pronta reacción.

Dentro del deporte motor y con una obra de primer mundo, se reformó en 2013 el circuito de la ciudad termal que recibió ocho veces al MotoGP. Fue testigo de batallas épicas como las de Valentino Rossi y Marc Márquez, pero en los últimos días se canceló la cita pautada para abril por motivos organizativos vinculados al cambio de gobierno y los coletazos económicos. En diálogo con Líbero, el promotor de la carrera, que trabaja desde el área empresarial, Orlando Terranova, señaló que "no se pudo hablar con nadie porque no había nadie", revelando que no logró coordinar acciones con la función pública nacional.

"Es imposible gestionar con un gobierno que no gestiona, porque el Instituto de Promoción Turística podía haber dicho que podía ayudar con poco o con nada; pero ni siquiera hubo interlocución", insistió el deportista y empresario mendocino. La envergadura de esta prueba significa traer equipamiento para MotoGP, Moto2 y Moto3 con aviones cargo desde Europa y recibirlos en el aeropuerto de San Miguel de Tucumán, trasladarlos por tierra (con camiones) casi 100 km hasta el circuito santiagueño y controlar in situ con organismos públicos como Migraciones, Aduanas, Intercargo, Gendarmería, etc. Se calcula milimétricamente la fluidez de la logística para que, terminado el espectáculo, viaje a Estados Unidos para la carrera siguiente y para ello es esencial la contribución de entidades públicas.

También existe un factor económico que los dueños de los derechos de MotoGP (Dorna Sports) solicitan para, como contrapartida, ofrecer al mundo la promoción del destino turístico. Aún con la chance de afrontar la inversión, tanto la firma que encarna Terranova como las autoridades locales coincidieron en que debería estar enmarcado en una fiesta. "Podíamos hacer la carrera entre el gobierno provincial y nuestra empresa", insistió el representante del Grupo OSD, "pero ambos consideramos que no era el momento adecuado para un evento de este tipo por la crisis que vendrá y las prioridades". Quien compró entradas puede recuperar el valor o aguardar al 2025 y usar los tickets, pues el plan es recuperar la carrera.

Incertidumbre local

La Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Termas de Río Hondo advirtió que "se perderán 2.000 puestos de trabajo". Daniela Juárez preside la agrupación e insistió en que cada año se mejora el servicio: "Lo que se visualiza como un gasto desde el gobierno nacional, aseguramos que es una inversión que promueve trabajo genuino que brinda oportunidad de crecimiento y desarrollo". Es el ejemplo de una ciudad catalogada para un rango etario que se transformó, al ingresar en el mapa mundial, de la mano de un autódromo. Incluso cuando un incendio destrozó las instalaciones, en el verano del 2021, empresas de la zona trabajaron gratis para recuperar el predio que el año pasado dejó más de 10.000 millones de dólares como impacto económico.

La década dorada

La historia comenzó con el terrorismo amenazando a la organización francesa del rally que unía alguna ciudad europea (casi siempre París) con Dakar, capital de Senegal. Sin garantías de seguridad en Mauritania, se canceló la edición del 2008 y dejó un espacio libre para la viveza criolla, si cabe el término, que se activó en un emprendedor argentino con la idea de que Argentina sea la sede. Nadie pensó en un rally cuando las callecitas tangueras, las verdes plantaciones y el ganado eran todo lo que se conocía de la tierra de Messi y Maradona. Pero David Eli, el cordobés cuya empresa (+eventos) encaró la idea, estaba tan convencido de su plan que el secretario de turismo Enrique Meyer (de la cartera posteriormente elevada a ministerio) lo escuchó con atención. Ciertamente, la semilla del "Por las Pampas Rally" que se realizaba en esta región brotó y el fruto se hizo palpable. En Francia se expuso el proyecto, se incluyó a Chile con Atacama presentado como el desierto más árido del planeta y, dejando atrás tres décadas de historia, la carrera cruzó el Océano Atlántico en enero de 2009 para que más de un millón de personas en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires salude a los deportistas. Se afirmó que fue éste el evento turístico más importante del país, pues durante diez años derramó riquezas en parajes olvidados o regiones que enfrentan una temporada baja. Con esta experiencia, se unió por años deporte y turismo compartiendo rango ministerial bajo un mismo techo.

La Casa Rosada, el Obelisco, Tecnópolis y La Rural fueron escenarios en distintos años

El Dakar se fue tras el 2018 y la pandemia de covid-19 aportó a la postergación del Rally Mundial (WRC) en Córdoba, un clásico durante cuatro décadas, que aún no pudo volver. Incluso con el apoyo necesario, al salir del círculo es complejo regresar con tantas sedes interesadas y, como si fuera poco, el riesgo de incendios que limita la época del año en que se puede ir a las sierras. Desde +eventos luchan por recuperarlo mientras organizan el Mundial de Motocross MXGP en Villa La Angostura (9 y 10 de marzo) y el de Rally Raid (2 al 8 de junio) con el Desafío Ruta 40. Aunque la Costa Atlántica tiene el Enduro del Verano en Villa Gesell (23 al 25 de febrero) otros espectáculos del deporte motor se han ido y es un recuerdo que aquí coincidieran el mundial de autos de turismo WTCC, de rallycross, de Fórmula E (eléctrica), de Superbike y más. Hasta los deportistas se lucieron, como cuando José María López ganó una carrera frente a la persona indicada, que lo llevó al viejo continente y logró cinco títulos y ganar Le Mans; o cuando Kevin Benavides conoció el Dakar porque pasó por Salta y hoy es doble ganador, considerado entre los mejores del mundo.

Fusionar inversión pública y privada parece ser la fórmula que resultó con fiestas culturales, encuentros empresariales y también con el deporte. El desafío será hallar el balance para que, en un contexto austero, los beneficios ganen la pulseada.