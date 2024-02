Instituto de Córdoba y Talleres igualaron esta noche, 2 a 2, en encuentro de la cuarta fecha de la Copa de la Liga, disputado ante las dos hinchadas en el estadio Mario Kempes, y ambos siguen siendo animadores de la parte superior de la zona A.



Para la 'Gloria' abrió la cuenta Damián Puebla, de penal, a los 39 minutos del primer tiempo. En el complemento, el equipo de Barrio Jardín dio vuelta la historia con las anotaciones de Nahuel Bustos (17m.) y Rubén Botta (25m), mientras que Santiago Rodríguez igualó para los de Alta Córdoba a los 40 minutos.



El punto obtenido le sirvió a la ‘Gloria’ para conservar el invicto y quedar con ocho puntos, junto a Argentinos Juniors, como uno de los escoltas del líder del grupo River (10), mientras que Talleres quedó expectante con siete unidades.

La ‘T’ fue amplio dominador en el primer tiempo, aunque el dominio de pelota que ejerció lo produjo lejos del arco de Manuel Roffo, que no tuvo que intervenir demasiado. La sucesión de toques del hoy visitante en el Kempes era intrascendente cuando se aprestaba a meterse en zona de creación.



Mientras que Diego Dabove eligió un planteo conservador, refugiándose cerca de su área e intentar salir de contra para hallar desarmada a la defensa de Talleres. O bien apostar a alguna pelota parada para encontrar el arco rival.



Incluso el DT ‘albirrojo’ paró una formación inicial sin Silvio Romero ni Guido Mainero, para poblar el mediocampo y así evitar la proyección de los laterales rivales.



El único que logró profundidad en los albiazules fue el paraguayo Ramón Sosa, que con pelota en los pies lastimaba por izquierda, aunque no encontró conexión con los centrodelanteros Federico Girotti y Nahuel Bustos.



Con poco, la ‘Gloria’ se encontró con un penal cuando se iba la primera mitad, cuando el central Matías Catalán tomó del brazo a Puebla, y a instancias del VAR el árbitro Hernán Mastrángelo concedió el penal.



El remate fue ejecutado por el propio Puebla, que ubicó el balón cerca del palo derecho de Guido Herrera, que estuvo cerca, pero no pudo evitar la caída de su valla.



Tras el descanso, la actitud de Talleres fue la misma, aunque salió decidido a patear al arco, algo que no había probado demasiado en la primera mitad.



Antes de los 10 minutos de ese segundo tiempo, el arquero Roffo ya había intervenido ante los remates del ingresado Juan Portillo, luego le contuvo un tiro a Juan Portilla y más tarde a Alejandro Martínez.



El ‘albiazul’ lo metía contra el arco a Instituto, con la opción de profundizar ahora por la derecha con Martínez, que ingresó con decisión y colaboró para abrir la defensa local.

De ese modo, el ex Defensores de Belgrano escaló hasta el fondo, tiró centro atrás para la entrada de Gastón Benavídez, que pateó a quemarropa contra Roffo, pero el arquero tapó con la cara. El rebote lo recogió Bustos y definió de zurda para el 1 a 1, conquista que quebró un invicto de 527 minutos que mantenía el guardavallas de la 'Gloria'.



Y tras el empate se abrieron más espacios para la ‘T’. Entonces, el sanjuanino Botta recibió entre los dos centrales, mató la pelota con el pecho y con un potente zurdazo alto venció nuevamente a Roffo para el 2-1.



Era todo a pedir de Talleres, el juez Mastrángelo decidió a instancias del VAR no cobrar un penal que le había otorgado. Y más tarde Juan Portillo estrelló un remate en el travesaño, mientras en el rebote Roffo le contuvo el remate a Botta.



No pudo ser el 3-1 y la ‘T’ lo pagó caro en su arco cuando el ingresado Silvio Romero encabezó una contra por el medio y encontró a Santiago Rodríguez, quien con tranquilidad definió ante Herrera y puso el 2 a 2.



Tras el empate, ambos siguieron buscando, aunque los arcos no pasaron zozobra, con un resultado que los dejó a mano y con expectativas de cara a lo que se viene.