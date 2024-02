Federico Sturzenegger reapareció en escena. No fue en el Congreso Nacional, a donde lo esperaron los diputados para debatir y explicar los pormenores de la ahora extinta Ley Ómnibus. Pero sí lo hizo en un ambiente un poquito más amigable: el Foro Panamericano de la Escuela Herbert de Negocios de la Universidad de Miami. Allí confesó que trabajó en la confección tanto del DNU desregulador como de lo que él denominaba "Ley Bases" y presentó lo que para él es el panorama actual del país: dijo que Argentina tiene un Presidente que consensuará con los sectores opositores ya que no tiene mayoría parlamentaria; que los alquileres bajaron un 20 por ciento desde que se habilitó la posibilidad de celebrar un contrato en dólares; y hasta anticipó un nuevo paquete desregulador que permitirá, entre otras cosas, poder imprimir mapas nacionales sin ninguna autorización. Todo esto lo decía mientras, de fondo, figuraba un atlas de la Argentina con el pequeño detalle de no incluir, como territorio nacional, a las Islas Malvinas.

La conferencia que dio Sturzenegger dura, en total, 34 minutos y nueve segundos, de los cuales ni una centésima de los mismos tiene desperdicio. A continuación, un repaso por los ejes principales del particular discurso.

La venganza del DNU contra una foto . Sturzenegger dijo que el principal objetivo del DNU que lleva la firma de Milei es romper con una "foto". Es que, según él, hace 30 años el statu quo está compuesto por "los sindicalistas y empresarios de siempre", a los que se suma, como "recién llegados", las organizaciones sociales. El objetivo para barrer con esa imagen es "empobrecerlos". Así, lisa y llanamente: empobrecer Lo extraño también es que no haya incluido en esa fotografía a los economistas de ahora y de hace treinta años, aunque ahí quizás ni hacía falta un registro fotográfico, con apenas un espejo ya bastaba.

. Sturzenegger dijo que el principal objetivo del DNU que lleva la firma de Milei es romper con una "foto". Es que, según él, hace 30 años el está compuesto por "los sindicalistas y empresarios de siempre", a los que se suma, como "recién llegados", las organizaciones sociales. El objetivo para barrer con esa imagen es "empobrecerlos". Así, lisa y llanamente: Lo extraño también es que no haya incluido en esa fotografía a los economistas de ahora y de hace treinta años, aunque ahí quizás ni hacía falta un registro fotográfico, con apenas un espejo ya bastaba. Alquileres "a la baja" . El asesor estrella de Milei contó, con exactitud, que la firma del DNU habilita -tras la modificación Código Civil y Comercial y la derogación de la Ley de Alquileres- a negociar contratos de locación de viviendas por el tiempo que se quiera y con la moneda que se quiera. La realidad paralela aparece cuando habla de las consecuencias de esa medida : mientras que cualquier inquilino, en la diaria, relata cómo los precios de los alquileres quedaron por la nubes, para Sturzenegger el valor de los alquileres "bajó un 20%" . Se ve que el exdirector del Banco Central no suele entrar seguido a Zonaprop.

. El asesor estrella de Milei contó, con exactitud, que la firma del DNU habilita -tras la modificación Código Civil y Comercial y la derogación de la Ley de Alquileres- a negociar contratos de locación de viviendas por el tiempo que se quiera y con la moneda que se quiera. : mientras que cualquier inquilino, en la diaria, relata cómo los precios de los alquileres quedaron por la nubes, para Sturzenegger . Se ve que el exdirector del Banco Central no suele entrar seguido a Zonaprop. Nostradamus . La conferencia de Sturzenegger fue el 3 de febrero, horas después de que se apruebe la elección en general de la Ley Ómnibus. Y una certeza que puede tener el economista es que no lo contratarán como visionario: en varios pasajes de la charla dio como seguro de que la ley iba a conseguir media sanción durante el tratamiento artículo por artículo.

. La conferencia de Sturzenegger fue el 3 de febrero, horas después de que se apruebe la elección en general de la Ley Ómnibus. Y una certeza que puede tener el economista es que no lo contratarán como visionario: en varios pasajes de la charla dio como seguro de que la ley iba a conseguir media sanción durante el tratamiento artículo por artículo. Un presidente "dispuesto a consensuar" . "La democracia floreció", fue la opinión del economista para describir el estado actual del país. Es que para Sturzenegger, la relación de fuerzas que el oficialismo en el Parlamento obliga al Presidente al "ejercicio de la democracia, esto es, consensuar y modificar las propuestas con la oposición". Solo basta scrollear en los posteos del jefe de Estado en Twitter para saber que ese perfil dialoguista existe solo en la mente del exdirectivo de YPF .

. "La democracia floreció", fue la opinión del economista para describir el estado actual del país. Es que para Sturzenegger, la relación de fuerzas que el oficialismo en el Parlamento obliga al Presidente al "ejercicio de la democracia, esto es, consensuar y modificar las propuestas con la oposición". . Sincericidio . En medio de la realidad paralela, Sturzenegger tuvo tiempo para un poco de verdad. Fue cuando se refirió a su rol como diputado, del periodo 2013-2015. Allí confesó que su rol no era ni presentar proyectos, ni dialogar con los bloques. "Lo único que yo quería era frenar a Cristina (Kirchner)".

. En medio de la realidad paralela, Sturzenegger tuvo tiempo para un poco de verdad. Fue cuando se refirió a su rol como diputado, del periodo 2013-2015. Allí confesó que su rol no era ni presentar proyectos, ni dialogar con los bloques. "Lo único que yo quería era frenar a Cristina (Kirchner)". Un mapa muy sugestivo . Además de la férrea defensa del DNU y la Ley Ómnibus, el excolaborador de Domingo Cavallo anticipó que "en unas semanas" vendrá un nuevo paquete de medidas del Gobierno, al que llamó "la ley de leyes inútiles". Esta nueva normativa habilitará, por ejemplo, a que una bodega no tenga que pedir autorización al ministerio de Defensa para imprimir un mapa de Argentina. Y mientras se reía de esa normativa, de fondo, Sturzenegger hablaba con un mapa nacional que no incluía las Islas Malvinas.

. Además de la férrea defensa del DNU y la Ley Ómnibus, el excolaborador de Domingo Cavallo anticipó que "en unas semanas" vendrá un nuevo paquete de medidas del Gobierno, al que llamó "la ley de leyes inútiles". Esta nueva normativa habilitará, por ejemplo, a que una bodega no tenga que pedir autorización al ministerio de Defensa para imprimir un mapa de Argentina. Y mientras se reía de esa normativa, de fondo, Sturzenegger hablaba con un mapa nacional que no incluía las Islas Malvinas. La gente se banca perder plata. Ya al final de la alocución, Sturzenegger dijo que el pueblo "está expectante" de la presidencia de Milei. Eso podría habilitar, según el paralelismo trasado por el asesor presidencial, a que la población se comporte como en el 2002. "Cuando cayó la convertibilidad, los salarios cayeron 40%. Y la gente decía 'bueno, tiene que caer porque el otro sistema no aguantaba más'. Yo siento que en la Argentina hay una sensación de la misma manera", fue su diagnóstico.





Pero, para aquel que aún quiere seguir con la descripción del reino del revés de Sturzenegger, acá está la conferencia completa.