La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) marchará mañana al Polo Científico de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la continuidad de 1.600 becas del Conicet, bajo la consigna "sin becas no hay ciencia".



De acuerdo con lo anunciado, la protesta tendrá lugar a partir de las 11 en la explanada del Polo Científico y Tecnológico, ubicado en la calle Godoy Cruz 2290 del barrio porteño de Palermo. "Así como no hay equipo de fútbol sin semillero; no hay ciencia sin becarios/as", expresó la red en un comunicado.



La protesta convocada para mañana coincide con la primera reunión del año del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), presidido por Daniel Salamone. En ese marco, la Raicyt reclama que el directorio del Conicet publique los órdenes de mérito de las becas doctorales que deberían iniciar sus actividades el próximo 1° de abril y de las promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.



También pedirán la reincorporación de personal despedido, las actualizaciones salariales y el giro de fondos para garantizar el funcionamiento de la institución.



Con el lema "Sin becas no hay ciencia", la red que congrega a más de 300 directivos de instituciones científicas de todo el país busca visibilizar la situación en la que se encuentra el Conicet desde enero pasado, cuando las autoridades del organismo informaron la postergación de la publicación de los resultados de la convocatoria a becas y promociones de la Carrera de Investigador hasta tanto se configure el presupuesto definitivo para este año.



En este sentido, remarcaron que "los becarios y becarias doctorales son científicos y científicas en formación, son 'el semillero de la ciencia'" y advirtieron que, "sin becarios/as, no hay continuidad del sistema científico ni desarrollo nacional".



Cada año, el Conicet selecciona profesionales altamente calificados y les otorga una beca doctoral que "sirve de remuneración por el trabajo que realizan en el marco de un proyecto científico al cual se dedican de forma exclusiva", detalló la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) en el texto.



"El 17 de julio del año 2023 se abrió la postulación a estas 1.600 becas, pero los y las graduados/as que se presentaron aún no conocen el resultado, desconociendo su futuro laboral", alertaron. Sobre este punto, explicaron que "el Estado argentino invierte en su semillero académico tan sólo el 0.008% del PBI. Sin embargo, el financiamiento de las becas que deben iniciar en abril aún es incierto".



A su vez, advirtieron que, si no se efectivizan las becas, "es muy probable que los/as postulantes universitarios, formados en su mayoría por inversión de las Universidades Nacionales, se vayan con sus conocimientos a investigar a otros países donde son muy solicitados".



Bajo la consigna "este 14F apoyá al #SemilleroDeLaCiencia", desde la red llaman a movilizar al Polo Científico y, en caso de no poder asistir, acompañar en las redes sociales con el uso de los hashtags #becasCONICET y #cienciaesfuturo.