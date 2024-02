El argentino Diego Schwartzman, lejos de su mejor versión, quedó eliminado del Argentina Open, torneo que supo ganar en 2021, al perder en la ronda inicial con un tenista surgido de la clasificación, el colombiano Daniel Elahí Galán 2-6, 6-1, 6-4.



El "Peque", relegado al puesto 116 del ranking mundial de la ATP, rindió de mayor a menor y lo pagó con una nueva derrota en una ronda inicial, esta vez ante el colombiano Galán (80°), luego de dos horas y 19 minutos, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Schwartzman, quien también había sido finalista del Argentina Open en 2019 (perdió con el italiano Marco Cecchinato) y 2022 (cayó ante el noruego Casper Ruud), venía de perder rápido en el Córdoba Open, en la ronda inicial ante el argentino Román Andrés Burruchaga.



"Jugué un buen primer set, pero después no pude sostenerlo. Estoy triste de que esto me pase acá en Buenos Aires, creía que podía ganar el partido, pero no se dio", analizó el protagonista en la rueda de prensa posterior a su derrota.



"Rescato como la gente me trató, el apoyo es mayor porque intentan sacarme del mal momento deportivo, creo que por esa ayuda jugué un par de games más. Veremos hasta dónde la puedo estirar de esta manera", expresó apesadumbrado Schwartzman.



"No sé lo que está pasando, es como que en los momentos del partido aparecen distintas cuestiones que me hacen hacerlo mal. Este año tenía la ilusión de mejorar, de hacerlo bien y veremos si en los próximos meses puedo encontrar soluciones", concluyó el "Peque".



Por su parte, en la cancha auxiliar número 2 del complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (76°) ratificó su excelente momento y se instaló en octavos de final tras vencer al bonaerense Mariano Navone (117°), surgido de la "qualy", 6-2, 6-1 en una hora y cuarto de juego.



Darderi, nacido en Villa Gesell y campeón el domingo pasado en el Córdoba Open, jugará en los octavos de final ante el ganador del encuentro que cerrará la jornada del martes entre el argentino Sebastián Báez (30) y el español Bernabé Zapata Miralles (78).



"Viví una semana increíble, recién estoy cayendo. No esperaba llegar tan suelto y bien físicamente, estoy muy contento y espero seguir así en lo que viene", comentó Darderi poco después de su triunfo.



"Significa mucho para mi haber ganado en Córdoba y avanzar acá en Buenos Aires, tenía armado un calendario de Challengers y ahora esto modifica todo pero se que necesito seguir sumando victorias", concluyó Darderi, de 21 años, quien se asegura por el momento ingresar a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año a jugarse desde la última semana de mayo en París.

Los otros argentinos que ganaron fueron Federico Coria a Sebastián Ofner 7-5 4-6 7-5, Camilo Ugo Carabelli a Juan Pablo Varillas 7-6 (7-5), 6-4, y Sebastián Báez a Bernabé Zapata Miralles 6-3, 6-3.