Este martes la AFA y CONMEBOL confirmaron de manera oficial que la Ciudad de Buenos Aires será la sede de la final de la Copa Libertadores 2024. Si bien no confirmaron en qué cancha se jugará, hay 4 estadios candidatos.



La final de la edición 2024 será la primera que se juegue en Argentina desde que el partido decisivo de la Copa Libertadores se disputa a partido único. La primera vez que esto ocurrió fue en Lima 2019, cuando Flamengo se impuso 2 a 1 a River.

La CONMEBOL quiere evitar el antecedente de 2023, cuando eligió la cancha con varios meses de anticipación y luego llegó a la final un equipo que hace de local en ese estadio: Fluminense en el Maracaná de Rio de Janeiro. Hasta ese momento se jugaba ida y vuelta en las canchas de los finalistas.

Es por eso que se definió la ciudad, pero no la cancha. Otro motivo es esperar a ver qué equipos son los que llegan a la final, pues en caso de que no sean clubes con mucho poder de convocatoria, CONMEBOL no quiere que el estadio sea tan grande que no llegue a llenarse.

Un ejemplo de esto fue la final de la Copa Sudamericana 2023, en la que Liga de Quito venció por penales a Fortaleza. En un principio iba a ser en el Centenario de Montevideo, pero acabó por jugarse en Maldonado, un estadio con mucha menos capacidad.

¿Dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores 2024?

El Estadio Monumental de River es el gran candidato para ser la cancha donde se juegue la final. Tiene una capacidad para casi 85 mil personas, con lo que le saca mucha ventaja al resto. La Bombonera de Boca (57.000), el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo (47.964) y el Amalfitani de Vélez Sarsfield (49.540) son las otras opciones que baraja la CONMEBOL.

