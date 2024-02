El reconocido empresario, representante artístico y productor de espectáculos, Daniel Grinbank, defendió a a la cantante y actriz Lali Espósito tras los ataques y agresiones sin fin del presidente Javier Milei, quien la agredió duramente durante una entrevista televisiva y luego en las redes sociales. "A los regímenes totalitarios no les gusta la cultura", señaló, y cuestionó el ajuste económico del gobierno.

“Yo creo que se está viviendo de manera sistemática un ataque a la cultura. Se está generando una falsa dicotomía: se dice que los fondos de la cultura son los que postergan cuestiones de una inmediatez y una prioridad, como pueden ser los sueldos y comedores”, comenzó exponiendo Grinbank, entrevistado por AM750.

Y, sobre el caso particular de la protagonista de Casi ángeles y multipremiada cantante, añadió: “Creo que en Lali daba para la ironía, porque es irrelevante en la economía de ella. Es alguien que llena estadios, que tiene un contrato discográfico, que tiene una carrera de actriz, hace series en España. Me pareció de un gran desconocimiento”.



Los ataques de Milei a Lali Espósito

No es la primera vez que Javier Milei y los círculos de La Libertad Avanza atacan a Lali. De hecho, las oleadas de trolls y take news sobre su persona comenzaron cuando, tras la victoria de la ultraderecha en las PASO, la arista publicó en su cuenta de Twitter una consigna breve pero clara: “Que peligroso. Que triste”.

En este último caso, en medio de su primera crisis política importante de gestión tras la caída de la ley ómnibus y mientras recibe críticas de todas las provincias y diversos gremios por la quita de fondos previstos en el presupuesto, el Presidente le dedicó largos minutos durante una entrevista televisiva para atacarla.

Así, fiel al mismo guion que utilizaron desde el primer día, ironizaron con el nombre de la artista llamándola “Lali Depósito” y denunciando, por televisión y sin pruebas, que cobró cifras millonarias por parte de gobiernos provinciales y municipales para hacer shows gratuitos y que, por lo tanto, “vive del Estado”.

Pero, la cruzada de Javier Milei con la cultura va más allá, y este fin de semana, verborrágico como se muestra habitualmente, atacó al productor José Palazzo y el Cosquín Rock. Como contracara, varios de los artistas, entre ellos la propia Lali y nuevas voces como Dillom, aprovecharon los escenarios para cargar tintas contra la gestión derechista.

Para Grinbank esta no es una novedad, sino algo que se repite en los gobiernos autoritarios. “Atacar a la cultura es una manera de hacer espuma y no atacar a lo que realmente él propuso, que era lo que denomina la casta. Un ejemplo es que si fuera contra los fondos fiduciarios, tendría un 2 por ciento muy fácilmente. Y no por casualidad se cae el tratamiento de la ley cuando se toca ese inciso”.

“Pero como este es un Gobierno que tiene medidas que supuestamente son cambios, pero que beneficia a un determinado sector, hay cuestiones que no se tocan. Llama más la atención atacar a un artista. Que es una política sistemática de casi todos los regímenes autoritarios. A los regímenes totalitarios, la cultura les molesta”.