A través de una iniciativa conjunta del gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner, el peronismo bonaerense se puso a la cabeza del reclamo por los fondos nacionales destinados a la educación y presentó un proyecto de ley para que el Gobierno nacional restablezca el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Con la firma de 15 diputados y diputadas de Unión por la Patria, proyecto fue ingresado a la Cámara Baja horas después que el vocero presidencial, Manuel Adorni oficializara la postura oficial de dejar de enviar los fondos que representan un ingreso que engrosa el salario de los docentes de todo el país en entre un 10 y un 20 por ciento.

“El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo” dijo Adorni que agregó que “todo lo que está dentro de la ley se transferirá y lo que no se está obligado, no”.

El proyecto, que en el medio del ahorcamiento económico a las provincias apunta a encolumnar el apoyo de los gobernadores, busca garantizar la vigencia del FONID a partir del 1° de enero de 2024, “que será financiado con rentas generales”. De hecho, así lo estipula el Presupuesto correspondiente al año 2023, que el propio Javier Milei prorrogó para el ejercicio 2024.

La importancia del FONID

“Somos conscientes de las demandas sociales sobre la educación pública. En nada ayuda a dar respuesta a las mismas, empeorar los sueldos de quienes trabajan en ella”, expresó Kirchner al anunciar el envío del proyecto que quiere salvar el fondo específico creado en 1998 luego de la lucha docente que se corporizó a través de la recordad “carpa blanca” que se instaló frente al Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar los dineros destinados a la Educación, que se habían visto golpeados por las políticas llevadas adelante por el menemismo.

Un cuarto de siglo más tarde, la gestión libertaria decidió dar de baja ese fondo en medio de un contexto recesivo general que golpea no sólo a los docentes sino también a las provincias, a quienes el Estado nacional hace cargo de la responsabilidad de garantizar el salario de los trabajadores de la Educación.

Redactado codo a codo por Kicillof y Kirchner, el texto del proyecto destaca que “las asimetrías salariales de los docentes de todo el país, sumadas a la crisis económica que atravesamos, que ya era gravosa pero que fue profundizada con fiereza por parte del gobierno nacional, lejos está de solucionarse quitando recursos que venían a intentar resolver aquello”.

En los fundamentos, agrega: “Nos encontramos con un gobierno que a la crisis económica preexistente la azota con medidas de ajuste salvajes sobre toda la clase trabajadora en general y a las y los docentes en particular. Y nos encontramos de nuevo, con los hechos versus las falacias. No pueden declamar que les preocupa la educación y que es prioridad que los niños, niñas y jóvenes tengan clases y a la vez castigar a las y los docentes como reprimenda por no poder manejar situaciones coyunturales por impericia propia”.

“Los recursos del FONID deben ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los y las docentes de todo el país sigan existiendo”, aseguran.