Los gobernadores de todo el país tienen un chat, muy activo. Parece que no dedicaron mucho tiempo a pensar el título del grupo: se llama 23 gobernadores y un jefe de gobierno. En ese diálogo surgió la idea, y se concretó, de presentar un reclamo de todos -firmaron los 24 ministros de Educación de las provincias- por los fondos de incentivo docente, infraestructura y apoyo escolar. Es la primera vez que todas las provincias coinciden en una iniciativa. En ese chat ya apareció una propuesta durísima si el Gobierno incumple con las transferencias a las provincias: descolgarse de la coparticipación federal, empezar a cobrar impuestos nacionales en cada distrito y transferirle a la Nación únicamente lo que corresponde. Es una idea extrema. Todos saben que es de máxima y buena parte de ellos la descarta. Por eso, hasta ahora, en el chat hay posturas diferentes y respuestas más bien individuales: presentaciones en la Justicia, cartas documento, reclamos directos al ministro Luis "Toto" Caputo. Pero en la noche del viernes, sacaron una conclusión conjunta: terminar el diálogo con el Gobierno. “No tiene sentido. No hay con quién hablar, es un Estado paralizado”, diagnosticó uno de los seis gobernadores que dialogaron con Página/12. Lo que aparece en el ánimo de buena parte, en el marco del enorme enojo que tienen, es rechazar el DNU en el Congreso, cuando empiecen las sesiones ordinarias. "Nos empujan a una rebelión", concluyen.

Cuando muevan las negras

“No tenemos una receta. Esta ofensiva de un gobierno nacional contra todos los gobernadores es un fenómeno nuevo, no pasó nunca antes, no hay antecedentes. Por lo tanto, el chat de WhatsApp es un ida y vuelta de ideas”, redondea otro mandatario provincial.

La quita de fondos aplicada por Javier Milei incluye los fondos de incentivo docente, compensador del transporte, infraestructura, conectividad, la quinta hora (hora adicional de clases), los fondos para obras, el consenso federal. No se trata de fondos discrecionales, provienen de leyes o decretos. El incentivo docente surgió de una ley y se fue renovando por decreto, pero, además, Milei prorrogó el presupuesto 2023 y todas esas transferencias -no discrecionales- figuraban en el presupuesto. “Están incumpliendo, nos quitan. Pero en algún momento mueven las negras”, sostiene un gobernador hablando de ajedrez y de que, tarde o temprano, habrá una respuesta.

La política y la justicia

En el ida y vuelta de ideas, no hay unanimidad en el chat. Varios gobernadores apuestan a judicializar el conflicto. Por ejemplo, Chubut hizo una presentación por el transporte, con el argumento de que no es un fondo discrecional y surge de una ley. Río Negro judicializa los fondos educativos, también con el criterio de que el origen fue una ley pero que, además, está en el presupuesto 2024. Todos saben que Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se presentó directamente en la Corte Suprema. Algunos mandatarios piensan que es un camino de dudoso resultado. Incluso están los que descreen de judicializar la política. Del otro lado hay gobernadores que van adelante en presentaciones y que esta misma semana sumarán denuncias en los juzgados federales.

El antecedente no es muy auspicioso. Horacio Rodríguez Larreta se presentó en la Corte en 2020 reclamando fondos que supuestamente le correspondían por el traspaso de la policía a CABA. El máximo tribunal resolvió favorablemente en diciembre de 2022. A casi cuatro años de la denuncia original, la Ciudad no obtuvo ni un peso.

Respuestas durísimas

Entre los mandatarios provinciales hay algunos que creen que "el Gobierno nos empuja a una rebelión". Una guerra contra las provincias. “Si incumplen con lo que tienen que transferir, no debe descartarse la alternativa de descolgarnos de la coparticipación federal -sostiene uno de los más enojados-. Esto significaría que nosotros empezamos a cobrar los impuestos como Ganancias o Bienes Personales y le giraremos a la Nación lo que corresponda. Es una ruptura, pero algo tenemos que hacer. Por supuesto que no es fácil de instrumentar, pero nos están obligando”.

Los gobernadores del sur, en el chat, también mencionan alternativas duras. En las últimas semanas, Chubut, Neuquén y Río Negro le advirtieron al Poder Ejecutivo que no puede licitar las concesiones de las centrales hidroeléctricas, porque el agua, según la Constitución de 1994, es de las provincias. “Por lo tanto, el poder concedente son las provincias, no la Nación.” Las concesiones vencieron varias veces, siempre se prorrogaron, pero a fin de mes hay un nuevo vencimiento. Y son de las represas más importantes del país: Chocón, Piedra del Aguila, Futaleufú, Alicurá, entre otras. “No podemos descartar la idea de desenchufar a Cammesa -la firma que recibe la energía y la administra para todo el país- y negociar nosotros. No nos dejan margen”.

Desde ya que estas posturas extremas no son respaldadas por la totalidad de los gobernadores. Los más cercanos al PRO y la UCR están igual de enojados, pero creen que “tal vez termine primando la sensatez”.

Congreso caliente

“Mire, tenemos un camino -afirma, convencido, un gobernador-. Ni bien arranquen las sesiones ordinarias, dentro de dos semanas, va a haber una cola de diputados presentando un proyecto de una sola línea: restitúyese el Fondo de Incentivo Docente. Le aseguro que tendrá una mayoría abrumadora. Es un tema que atraviesa a las fuerzas políticas, como la despenalización del aborto, que votaron unos y otros”.

Sería una confrontación fuerte con la Casa Rosada y puede derivar en el veto de Milei y una nueva votación en el Congreso. Pero hay una alternativa aún más dura y que suma voluntades firmes entre los gobernadores. No todos, pero los suficientes: “Ni bien arranquen las sesiones, no nos dejan otro camino que rechazar el DNU, como una primera respuesta a todo lo que nos están haciendo”. Como se sabe, hasta ahora, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se resistió a convocar una sesión para tratar el DNU, como fija la ley. Los gobernadores -unos cuantos- están cerrando un acuerdo sobre este tema.

Hay mandatarios, en especial los que integraban JxC, que no quieren saber nada con “votar lo mismo que el kirchnerismo". "No sólo porque lo pienso yo, sino porque no lo quieren en mi provincia. Nosotros no nos sumarímos a eso”, precisa uno de los gobernadores. Lo que se ve en el chat es unidad, pero también rispideces.

¿A quién le van a echar la culpa?

“Muy bien, ahora sacan el incentivo docente. No a nosotros, sino a los docentes -razona uno de los gobernadores-. Es un 10 por ciento del sueldo de un maestro. Nos van a venir a pedir esa plata a nosotros. Es evidente que algo les vamos a dar, pero a eso se suma la inflación. Los docentes van a perder. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A nosotros, los gobernadores? Tal vez un poco. Pero van a apuntar a Milei. Subirán al colectivo. En lugar de 300 o 500 va a costar el doble. ¿A quién le van a echar la culpa? A Milei, no tengo dudas".

"Ellos se dieron cuenta y fíjese que los reyes del anti-subsidio terminan dando un subsidio de ayuda escolar de 70 mil pesos. El tema es que lo pensaron por el colapso que iba a significar en las escuelas privadas. El que pagaba una de 100 mil se iba a pasar a una de 50 mil y el de la escuela de 50 mil a la pública. Un auténtico caos. Pero, además, no tenemos tampoco tantos bancos, hay lista de espera para vacantes. Al final, como se dieron cuenta que subsidiar solo al que va a colegios privados era un escándalo, lo extendieron a todos. Pero esos 70 mil serán por un mes. ¿Y el segundo mes? Nosotros vamos a tener que afrontar conflictos. No va a ser fácil. Pero la bronca va a ir contra Milei”.

Los mandatarios piensan que la cuestión del transporte es primordial. Varios están de acuerdo en que no hay que subsidiar a las empresas sino a los pasajeros, pero eso se hace a través de la tarjeta SUBE y no está en todo el país. Ni hablar de las ciudades chicas. La mayoría cree que será el principal motivo de enojo contra la Casa Rosada.

Agenda fiscal o productiva

Tal vez la discrepancia de fondo entre los gobernadores y la administración de Milei es lo que definió uno de los mandatarios en un renglón: “Milei tiene una agenda fiscal y nosotros una agenda productiva”.

En ese marco, están seguros de que no sólo la Casa Rosada les está quitando fondos e incumple normas, sino que está produciendo una recesión brutal que se traducirá en una enorme cantidad de despidos y una baja abrupta en los ingresos tributarios y de todo tipo. “El Presidente no tiene una imagen altísima. Nadie la tiene. Pero por este camino se va a hundir rápidamente”, evalúan casi todos.

Con esa mirada es que el viernes a la noche, en el intercambio por chat, decidieron clausurar todo diálogo con el Gobierno. “Es que ellos mismos, en la Casa Rosada, no saben qué hacer. No manejan nada. Tienen mucha interna y no está claro si lo que hablás con uno sirve para algo. Con Milei tampoco queremos ninguna reunión”. Es cierto que algunos mandatarios querrían acercarse a La Libertad Avanza, pero hoy por hoy, lo que predomina es la furia.